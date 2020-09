López sitúa el auxilio militar que se pide al Gobierno dentro de la normal relación entre las CCAA y el Estado

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha situado la solicitud de apoyo militar que realizará mañana la Comunidad de Madrid al Gobierno dentro de la normal relación entre las comunidades autónomas y el Estado sin que esté ante una excepcionalidad.

El vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, ha anunciado esta mañana en al rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que mañana pedirá al Gobierno central apoyo logístico militar, el despliegue de 222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil así como una reforma exprés de la normativa vigente para incorporar 300 médicos extracomunitarios que trabajaron en la región durante la pandemia.

"Forma parte del acuerdo y también forma parte del normal proceder de un Estado como el nuestro compuesto por comunidades autónomas con competencias y el Estado tiene otras. Nuestra comunidad carece de competencias en seguridad ciudadana porque no tenemos policía autonómica ni queremos tenerla", ha subrayado en una entrevista en '13 TV', recogida por Europa Press.

Así, ha recalcado que se pide el auxilio del Estado al no llegar nuestras competencias. "El Estado en aquellas comunidades que no lo tienen, tiene que prestarlo. Las Policías locales tienen un número determinado de efectivos y requieren del refuerzo de Policía Nacional y Guardia Civil en estos cometidos", ha reseñado, por lo que ha dicho que se está ante "una absoluta normalidad y no excepcionalidad".

Concretamente, la Comunidad solicitarán apoyo logístico militar "urgente" para instalar carpas, realizar test y desinfectar las zonas básicas de salud que sufren restricciones, al estar más afectadas por coronavirus.

Además, se pedirá el despliegue de 222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en dichas áreas, con el objetivo de llevar a cabo tareas de inspección para el cumplimiento de las cuarentenas y propuestas de sanción en caso de incumplimientos en estas mismas áreas.