López traslada su apoyo a los afectados por los incendios en la Comunidad y su "agradecimiento" a equipos de extinción

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su visita al espacio de datos marinos Nereidas, a 22 de julio de 2026, en Los Alcázares, Murcia (España). - DIMA - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha trasladado su "apoyo" a los "vecinos afectados" por los tres incendios activos en la región, y también ha agradecido su labor a los equipos que "trabajan sin descanso para combatir el fuego".

El también ministro de Transformación Digital y Función Pública ha recordado que ya son 10.000 los evacuados en la autonomía por las llamas y ha destacado a través de un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, que los "medios del Estado" están "a disposición" de la Comunidad para "colaborar en las labores de extinción".

"Prudencia ante todo", ha pedido al dirigente socialista ante los tres incendios activos en Villa del Prado, Almorox (Toledo), y San Martín de Valdeiglesias.

La Comunidad de Madrid ha solicitado este jueves al Estado la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales en la Comunidad (Infoma) que delegaría toda al responsabilidad de gestión en el Gobierno central.

Los incendios se encuentran "fuera de capacidad de extinción", ha informado la Comunidad sobre una situación que afecta a "la seguridad de mas de 10.000 madrileños, ahora mismo evacuados".