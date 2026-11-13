Lori Meyers vuelve a Madrid dentro de una gira de siete conciertos para presentar su nuevo disco 'Disonancia'

Lori Meyers volverá a Madrid dentro de una gira de siete conciertos para presentar su nuevo disco 'Disonancia'- VIBRA MAHOU

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda granadina Lori Meyers regresará a las salas de conciertos en 2027 con una gira de siete actuaciones por otras tantas ciudades españolas para presentar su nuevo disco, 'Disonancia', su octavo álbum de estudio y el primero con canciones inéditas en cinco años, de la mano de Vibra Mahou.

El grupo, con casi tres décadas de trayectoria musical, volverá a actuar en salas después de más de 15 años de conciertos en grandes recintos y festivales, según ha informado la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, organizadora de la gira, cuyas entradas salieron a la venta este jueves 12 de noviembre.

La gira arrancará el 15 de enero en la sala Andén 56 de Burgos, continuará el 21 de enero en el Círculo de Arte de Toledo y el 23 de enero en la sala Totem de Pamplona.

Ya en febrero, Lori Meyers actuará el día 12 en el Teatro Albéniz de Gijón, el 13 en el Teatro Carrión de Valladolid y el 18 en el Teatro Eslava de Madrid, antes de cerrar la gira el 28 de febrero en la sala Industrial Copera de Granada, ciudad de origen de la formación.

En estos conciertos, el grupo presentará en directo las diez canciones de 'Disonancia', su nuevo trabajo discográfico, que llega cinco años después de 'Espacios Infinitos', publicado en 2021, y con el que mantiene sus señas de identidad musicales.

La banda, uno de los referentes del indie español, ha desarrollado una trayectoria marcada por canciones centradas en las relaciones personales y el desamor, y ha participado durante los últimos años en grandes festivales y conciertos.

La Gira Vibra Mahou ha contado anteriormente con artistas y grupos como Arde Bogotá, Dani Fernández, Belén Aguilera, Ultraligera, Siloé, Shinova y Marlena, dentro de la apuesta de la plataforma musical por los conciertos en directo y el circuito de salas de España.