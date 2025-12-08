Lotería del Estado dedica a Muelle, pionero del grafiti madrileño, el cupón del próximo 11 de diciembre - LOTERÍAS DEL ESTADO

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lotería del Estado dedica a Muelle, pionero del grafiti madrileño, el cupón del próximo 11 de diciembre de este 2025, cuando se cumple el 30 aniversario de la muerte de Juan Carlos Argüello.

Muelle fue uno de los pioneros del arte urbano en España. La firma del barrio de La Latina es una de las conservadas de quien fuera vecino del barrio de Campamento y que se suma a la de la calle Montera y a la de la antigua cárcel de Yeserías.

Argüello (1965-1995) comenzó a pintar en su barrio de Campamento y su característica firma con flecha se extendió por decenas de muros de la capital, influida por el arte urbano neoyorquino y convertida en un símbolo de expresión alternativa en el Madrid de los años 80.

FIRMA EN CAVA ALTA

La plancha de metacrilato que protege la firma del grafitero Muelle rescatada en la céntrica Cava Alta ya ha sido restaurada por la Comunidad de Madrid tras su reciente vandalización.

La Comunidad de Madrid concluyó a principios de año los trabajos de conservación y restauración de este grafiti, descubierto en mayo de 2024 durante unas obras en el edificio de viviendas, para los que ha invertido 15.443 euros.

No es la primera vez que vandalizan este legado de Muelle. Antes de la intervención del Ejecutivo autonómico, en el verano de 2024, el vinilo que protegía la firma de manera provisional mientras se realizaban las obras sufrió los envites de un spray de color rojo.

La firma de la Cava Alta quedó al descubierto tras desprenderse parte del recubrimiento de la fachada del inmueble, dejando visible una porción significativa de la firma. Tras el descubrimiento, la Dirección General de Patrimonio Cultural contactó con la comunidad de propietarios para estudiar su conservación.

Se instaló una plancha de metacrilato transparente para proteger la firma de los efectos ambientales y de posibles actos vandálicos. La Comunidad de Madrid anunció que convertirá algunas muestras de la cultura urbana en Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, por "la profunda huella que estas creaciones han dejado en la identidad de los madrileños y en sus calles".