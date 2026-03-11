Luz verde a 12,5 millones en vacunas para proteger a los mayores madrileños de 80 años frente al virus sincitial

Archivo - Vacuna - GVA - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá cerca de 12,5 millones de euros a la adquisición de vacunas frente al virus respiratorio sincitial (VRS) para proteger a las personas mayores.

Lo hará después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado este miércoles la prórroga del contrato que permitirá aplicar por segundo año consecutivo esta medida pionera en España al mantener la vacunación universal para la población de 80 o más años dentro de su calendario a lo largo de la vida.

El objetivo es prevenir bronquitis y neumonías que pueden complicarse en este grupo de edad, especialmente entre quienes viven en residencias o presentan factores de riesgo, como aquellas que han recibido algún tipo de trasplante en los últimos años, ha informado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

La Comunidad de Madrid decidió administrar la vacuna frente al VRS en este colectivo por la constatación de que en años anteriores representaban el 40% de los ingresos hospitalarios provocados por el virus.

Desde el inicio de la campaña, en septiembre del pasado año, se han administrado más de 85.000 dosis, permitiendo evitar la aparición de brotes de infección de VRS en las residencias de mayores de la región, y está previsto inmunizar a más de 100.000 ciudadanos a lo largo de 2026.

Esta iniciativa se puso en marcha tras la protección frente al virus respiratorio sincitial mediante inmunización pasiva a los bebés desde la campaña 2024/25. Desde entonces, los ingresos de lactantes por enfermedades causadas por este agente se redujeron en un 90%.