Luz verde al plan contra la contaminación acústica con actuaciones correctoras en 33 puntos y 24 zonas tranquilas

Archivo - El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 29 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Ayunta - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno, presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aprobado de forma definitiva el Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica (PAMCA), que incluye actuaciones correctoras en 33 puntos de la ciudad y establece 24 zonas tranquilas a preservar triplicando así las ocho recogidas en el plan de 2009.

Lo ha presentado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha destacado que el objetivo es "alcanzar un Madrid más silencioso y con una mejor calidad acústica para sus vecinos". También ha resaltado que se ha constatado una reducción del 80% de los vecinos expuestos a altos niveles de contaminación acústica en las últimas dos décadas.

El equipo de Gobierno ha incorporado 30 de las 52 alegaciones presentadas. Este PAMCA está asociado a la cuarta fase del cartografiado estratégico del ruido del Ayuntamiento e incorpora iniciativas integradas en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 como el impulso del transporte público, el uso de vehículos eléctricos, la ampliación de puntos de recarga, el desarrollo de la red ciclista y la renovación de flotas municipales.

A estas actuaciones se suman grandes obras de transformación, ha citado Carabante, como el soterramiento de la A-5 y la construcción del futuro Paseo Verde del Suroeste o la cubrición de la M-30 a la altura de Ventas.

ZONAS TRANQUILAS Y PUNTOS CON ACTUACIONES CORRECTORAS

El plan identifica 24 zonas tranquilas a preservar, como el parque del Retiro, la Casa de Campo, la Dehesa de la Villa y el parque de Juan Carlos I, así como corredores verdes y áreas residenciales de baja exposición acústica en Valdebebas y el Ensanche de Vallecas.

Lo hace a través del desarrollo de iniciativas para facilitar su acceso, fomentar su uso responsable y preservar la calidad acústica frente a futuras presiones urbanas. También se proponen posibles actuaciones correctoras en 33 puntos concretos como la avenida de la Ilustración, el paseo de la Castellana, la M-30 o las calles de Bravo Murillo, Velázquez o General Ricardos.

Se suma la apuesta por seguir avanzando en la mejora del transporte público mediante el incremento del porcentaje de autobuses eléctricos en la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), la evaluación de la reducción de los tiempos de trayecto y de espera en parada o el impulso de carriles Bus-VAO.

También se promueve la renovación de neumáticos y el uso de vehículos más silenciosos, se fomenta la movilidad peatonal y la micromovilidad, se amplía el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), quedan integrados criterios acústicos en el planeamiento urbano y en la construcción de equipamientos, habrá nuevas pantallas acústicas y paneles fonoabsorbentes en accesos y pasos inferiores y se reforzarán las medidas orientadas a una mejor gestión del ocio nocturno a través de campañas de mediación y sensibilización, sin olvidar la gestión de las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) y los grandes eventos.

El plan de acción subraya la relevancia de medidas ya implantadas en los últimos años como el desarrollo de la ordenanza de Movilidad Sostenible, junto a la ampliación de bicimad y del SER, la protección de los entornos escolares, la creación de zonas de bajas emisiones, la instalación de asfaltado fonoabsorbente, las ayudas Cambia 360, la declaración y revisión permanente de las ZPAE (Gaztambide, Centro, Azca-avenida de Brasil y Trafalgar-Ríos Rosas), el estudio de medidas para compatibilizar la celebración de grandes eventos con el descanso vecinal, así como las inspecciones en los 21 distritos.

UN 80% MENOS DE EXPOSICIÓN AL RUIDO DESDE 2006

En los últimos veinte años, desde 2006, Madrid ha logrado reducir en torno al 80% la población expuesta a niveles elevados de ruido. Solo respecto a 2016, la población expuesta se ha reducido más de un 50% en el periodo nocturno y un 40 % en los periodos diurno y vespertino, ha indicado Carabante.

La comparativa de personas expuestas al ruido por tráfico rodado sitúa a la ciudad de Madrid por debajo de grandes ciudades europeas como Berlín, Bruselas, París, Hamburgo o Viena, ha señalado el área, que ha puesto el foco de manera positiva los valores durante el periodo nocturno, con un Madrid que se sitúa muy por debajo de las ciudades con mayor población expuesta (26 puntos por debajo de Viena, 21 por debajo de París o seis por debajo de Berlín).