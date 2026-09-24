Una macrooperación en Lavapiés culmina con seis locales registrados, 160 identificados y dos detenidos

Archivo - Varios furgones y dos agentes de Policía Nacional en el barrio de Lavapiés, a 21 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional desplegó el martes un dispositivo en el barrio de Lavapiés, en el distrito Centro de Madrid, para garantizar la buena vecindad en la zona y que culminó con registros en seis locales comerciales, así como con 160 identificados y dos detenidos por una requisitoria de ingreso en prisión y por infracción de la Ley de Extranjería.

El operativo se llevó a cabo el martes sobre las 19 horas, y se prologó durante casi un hora en la que, además, se levantaron cuatro actas de sanción, tres de ellas por tenencia ilícita de armas, y una cuarta por tenencia ilícita de drogas, según han precisado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

En el despliegue, que se focalizó en la céntrica plaza de Lavapiés y las calles aledañas, participaron en torno a 50 agentes y más de una docena de vehículos policiales bajo la coordinación de la Comisaría de Distrito Centro. También participaron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

El dispositivo se desarrolló especialmente en locutorios y tiendas de alimentación en una zona que ya ha sido objeto de anteriores operativos por diferentes episodios de peleas y alteraciones del orden público que han derivado en quejas expresadas por vecinos sobre los problemas de seguridad del barrio, apunta 'El Mundo'.