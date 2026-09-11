Madrid acelera con la Fórmula 1: un regreso 45 años después que prevé 345.000 asistentes y 467 millones de impacto

Arcchivo.- Campeonato FIA Fórmula 3 en Madring. - F1

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid pisa el acelerador para hacer historia este fin de semana al convertirse en la única capital europea que acogerá un Gran Premio de Fórmula 1, una cita con 'sold out' que prevé reunir hasta 345.000 asistentes cuando se cumplen 45 años de la última carrera de la competición en la región.

El evento supondrá el estreno de Madring en la máxima categoría, un circuito semiurbano diseñado para la ocasión y articulado en torno a Ifema Madrid y Valdebebas. Durante tres días, los mejores monoplazas de F1 recorrerán sus 5,4 kilómetros de pista en la que será la decimosexta prueba del calendario.

Con un trazado rápido, técnico y con secciones muy complejas, cuenta con 22 curvas, repartidas en tramos de vía pública y secciones permanentes de nueva construcción, entre las que destaca 'La Monumental', la número 12, con más de 550 metros y un peralte del 24%, la más larga del campeonato en este sentido.

En abril de 2025 se colocó la primera piedra del circuito, una apuesta de Ifema Madrid y las administraciones madrileñas para promocionar turísticamente a la capital. De hecho, la F1 está entre los mayores acontecimientos globales del deporte, con más de 800 millones de aficionados globales y una audiencia en televisión acumulada superior a 1.500 millones de espectadores por temporada.

Las estimaciones apuntan a una afluencia de alrededor de 345.000 asistentes, en su mayoría extranjeros (45%) y visitantes internacionales (25%), la reserva de unas 5.000 habitaciones hoteleras para personal de la organización y más de 29,5 millones de euros de facturación en restauración y ocio nocturno durante los tres días de competición.

En términos económicos, se prevé que la celebración del Gran Premio de España tenga un impacto económico estimado de 467 millones de euros y genere alrededor de 8.850 empleos, según un reciente estudio elaborado por PwC a partir de datos reales de venta e inversión para la puesta en marcha del evento. Esto equivaldría al 5,7% del valor añadido bruto directo del sector de actividades recreativas de la Comunidad de Madrid.

Ifema Madrid, que se ha asegurado la organización del Gran Premio de España hasta al menos 2035, ha planeado el recinto donde tendrá lugar la prueba automovilística no solo como el escenario de una cita deportiva, sino como una "experiencia integral" para el espectador. El circuito dispondrá de cerca de 100.000 plazas en gradas, dentro de una capacidad inicial de alrededor de 110.000 espectadores.

Así, habrá gradas con asiento numerado, admisión general o 'pelouse' y experiencias VIP de 'hospitality', una zona concebida como espacio de atención preferente para invitados, patrocinadores, clientes corporativos y público con entradas premium en la que se combinará acceso reservado y visibilidad sobre el circuito con restauración, ocio y activaciones.

ESTE VIERNES ARRANCAN LAS PRUEBAS LIBRES

Todo ello para no perder detalle de una programación que arrancará con las primeras pruebas libres el viernes (primera sesión a las 13.30 horas y segunda sesión de 17.00 a 18.00 horas), para dar paso el sábado a la tercera sesión de libres (de 12.30 a 13.30 horas) y la clasificatoria (entre las 16.00 y las 17.00 horas). Finalmente, el colofón llegará el domingo con la carrera oficial a partir de las 15.00 horas.

La expectación por vivir en primera persona esta experiencia se ha traducido en la venta de más de 100.000 entradas de grada y la zona de 'hospitality', que contará con la mayor oferta de su tipo en Europa. Serán más de una docena de experiencias premium situadas en los principales puntos del circuito, desde la recta principal y el entorno del paddock hasta 'La Monumental', la salida del túnel y la curva 13.

La oferta incorpora, entre otros espacios, Club 91, The Boxes, Podium Stands y Skyboxes en la recta principal; La Azotea y El Mirador en La Monumental; Traction Club, Traction Suites y La Terminal junto a la salida del túnel, e Ignition Club en la curva 13.

El recinto se dividirá en dos grandes zonas con accesos y rutas propias y sin conexión peatonal entre ellas: Madring Sur, vinculado principalmente a Ifema Madrid y a la calle Ribera del Sena, que comprende las secciones de la 1 a la 5; y Madring Norte, en Valdebebas, que irá de la 6 a la 17.

El dispositivo contará con 15 grandes zonas de prefiltrado, 18 accesos y más de 150 carriles de entrada, además de pasarelas y recorridos peatonales para ordenar los flujos. El horario de entrada y salida del público general será desde las 8.00 hasta las 20.00 horas, aunque para determinados tipos de entrada, eventos privados o actividades corporativas, entre otros, la salida se podrá demorar hasta las 23.00 horas.

EL PLAN DE MOVILIDAD

El Plan de Movilidad diseñado para la ocasión estima que "más del 80% de los asistentes" utilice el transporte público para acudir al trazado, que pretende ser "el mejor conectado del calendario", con acceso mediante Metro, autobuses de la EMT y Cercanías, a cinco minutos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a apenas 15 del centro de Madrid.

Así, la zona sur situada en Ifema Madrid dispone de conexión directa con Metro (Línea 8 Feria de Madrid), además de las líneas de autobuses EMT (120, 122, 104, 171, T11, 87, 172SF, 125, 172). La zona norte de Valdebebas, que acogerá la mayor 'fan zone', está conectada mediante Cercanías (C-1) con la estación de Valdebebas a la que se puede llegar desde Atocha, Recoletos o Nuevos Ministerios, haciendo trasbordo en Chamartín (tren directo).

Además, dispone de varias líneas de autobuses de la EMT (171, 174 y N2828) y la estación de Metro de San Lorenzo (Línea 4) está situada a unos 15 minutos a pie de la zona de las Cárcavas.

De cara a la celebración del evento, la Comunidad de Madrid reforzará las líneas 8, 4 y 5 de Metro y Renfe incrementará los servicios de Cercanías a través de la estación de Valdebebas.

Por su parte, la EMT aumentará la oferta de las líneas que circulan por el entorno, aunque podrán ver variado su itinerario. La línea interurbana 828, que conecta Madrid -Canillejas- con Alcobendas y la Universidad Autónoma, realizará 39 expediciones por día, con frecuencias de entre 35 y 65 minutos en ambos sentidos.

Además, se habilitarán cinco lanzaderas gratuitas: MR3 Feria de Madrid-Valdebebas (que conectará las zonas norte y sur del circuito, a ambos lados de la M-11; MR1 Metropolitano-Feria de Madrid-Valdebebas; MR2 Canillejas-Feria de Madrid; MR4 Valdebebas-Plaza Castilla; y MR5 Feria de Madrid-Avenida de América.

El plan contempla también cerca de 11.854 plazas de estacionamiento para vehículos privados distribuidas entre Ifema y distintos puntos del entorno, como el aparcamiento del parque Juan Carlos I, el estadio Metropolitano y la Ciudad Real Madrid.

Además, se reservarán 270 plazas para autocares, con el objetivo de facilitar el acceso de los grupos que se desplacen desde otros puntos de España. También se habilitarán zonas específicas para taxis y VTC.

Por su parte, el dispositivo de seguridad estará integrado por unos 1.300 agentes de Policía Nacional, a los que se sumarán otros 200 efectivos de la Guardia Civil, así como cerca de un millar de agentes de la Policía Municipal de la capital.