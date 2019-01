Madrid acogerá 130 carreras urbanas en 2019, con fechas reajustadas por la final de la Champions y las elecciones

Publicado 11/01/2019 15:49:27 CET

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá en 2019 hasta 130 carreras urbanas, algunas de ellas con fechas reajustadas por la celebración de grandes eventos como la final de la Champions League, la organización del MADO o las elecciones municipales y autonómicas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El calendario está publicado en madrid.es/deportes y ha sido elaborado por el área de Cultura y Deportes tras acordarse con organizadores y promotores las fechas y espacios y aceptarse los criterios establecidos para optimizar la organización y alterar al mínimo la movilidad en la ciudad.

Entre los criterios se incluye que todas las pruebas que exigen cortes de tráfico se deben celebrar preferentemente los domingos y festivos en horario de mañana. No se ha dado luz verde a carreras nocturnas por cuestiones de seguridad. También se establece que comiencen a las 9 horas y terminen en 90 minutos si la carrera es de 10 kilómetros, en 2 horas y 30 minutos cuando se trate de distancias de 20 kilómetros, y en 5 horas y 30 minutos para el maratón.

Se ha valorado positivamente la gratuidad para participar o el establecimiento de precios populares, junto al hecho de que se hayan elegido espacios en el anillo exterior de la M-30 o parques poco utilizados hasta el momento, como Las Cruces, Tierno Galván, Valdebebas o el Parque Lineal del Manzanares.

En 2019 se podrá correr en Madrid contra el cáncer, por la justicia social, por Siria, por el planeta, por la esperanza de las enfermedades raras, por la salud mental, por el corazón, por la educación financiera y la inclusión, en recuerdo de Nelson Mandela, por la innovación en la lucha contra el SIDA, contra la violencia, por la esclerosis múltiple, por África, además de otras muchas causas nobles y objetivos solidarios, además de los deportivos.

También se ha llegado a un principio de acuerdo con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos para apoyar de forma especial las 18 carreras que componen el denominado Circuito de Carreras de Barrio, que no se desarrollan en el centro de la ciudad, no persiguen fines lucrativos y cuyo objetivo prioritario es la promoción de la salud y la participación. Entre ellas se encuentran pruebas tan populares y veteranas como la Media Maratón de Fuencarral, que este año celebra su 35 edición, o la Carrera del Árbol de Vallecas, que cumple 34 años.

Las 130 pruebas incluyen triatlón, cross, competiciones de patines y de orientación para celebrar en la vía pública. En cuanto a las fechas, se ha establecido una coordinación con los diferentes servicios municipales para no afectar a los grandes eventos que se desarrollarán en la ciudad, como la final de la Champions League el 1 de junio; las fiestas del Orgullo (MADO) del 3 al 7 de julio; la última etapa de la Vuelta Ciclista a España el 15 de septiembre, y la celebración de las elecciones municipales, autonómicas y europeas el 26 de mayo, entre otros.