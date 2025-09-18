Madrid acogerá en noviembre los Premios Europeos de Servicios Sociales 2025

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá los días 13 y 14 de noviembre los Premios Europeos de Servicios Sociales 2025 (European Social Servicies Awards, ESSA) que, en su séptima edición, "convertirán a la capital española en el epicentro de la innovación social", ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El Ayuntamiento de Madrid ejercerá como anfitrión en el evento ante los responsables de los 70 proyectos que concurren a los premios, promovidos por entidades y gobiernos nacionales de más de una veintena de países.

Esta cita es impulsada por la Red Social Europea (European Social Network, ESN), una organización sin ánimo de lucro apoyada por el Programa para el Empleo y la Innovación Social de la Unión Europea en la que están integradas 150 administraciones públicas y entidades de más de 35 países. La red funciona como una plataforma de aprendizaje e intercambio de prácticas innovadoras en el ámbito social.

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha firmado recientemente un convenio con la Red Europea de Servicios Sociales para la organización de esta cita, que incluye un programa de actividades de dos días en los que el Ayuntamiento de Madrid demostrará su compromiso con los servicios sociales, evidenciado en el incremento del gasto social per cápita, que se ha duplicado desde 2018 pasando de 146 a 283 euros por habitante.

El Ayuntamiento de Madrid forma parte del comité organizador y del comité de honor de los premios, junto a representantes de la Red Europea de Servicios Sociales, y presidirá el 13 de noviembre la gala de entrega de galardones, que tendrá lugar en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

Será un acto al que el Consistorio también asiste en calidad de finalista, pues su proyecto de aplicación de la inteligencia artificial en la detección de soledad no deseada en personas mayores 'Paloma' opta al galardón en la categoría de 'Transformación digital y tecnología en servicios sociales'.

Tanto el día 13 como el 14, el Ayuntamiento ofrecerá a las delegaciones asistentes visitas a recursos municipales de atención a personas sin hogar, a mujeres víctimas de violencia de género o a familias en situación de vulnerabilidad. También se celebrarán sesiones de networking y mesas redondas sobre innovación social.