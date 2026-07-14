Madrid actualiza su cartografía con un vuelo fotogramétrico y refuerza el gemelo digital de la capital

Imagen vuelo zonas distrito de Centro y Retiro. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha completado un vuelo fotogramétrico pionero para actualizar su cartografía y reforzar el gemelo digital de la capial al utilizar por primera vez en el ámbito municipal la cámara UltraCam Osprey 4.2.

Según recoge el Consistorio en un comunicado, el vuelo, realizado con imágenes de 7 centímetros de precisión y datos LIDAR de alta densidad, servirá para mejorar la cartografía municipal.

La cámara utilizada permite capturar imágenes cenitales tomadas desde la vertical e imágenes oblicuas desde los cuatro puntos cardinales --norte, sur, este y oeste--. Para completar la captura de información urbana, el avión realizó 99 pasadas sobre la ciudad, que han generado 44 TB de información fotográfica. El resultado son 7.225 fotogramas cenitales y 28.900 oblicuos, que permitirán representar Madrid con mayor detalle y desde distintas perspectivas.

La actuación incorpora, además, tecnología LIDAR, un sistema de detección y medición de distancias mediante luz láser, con una densidad de 30 puntos por metro cuadrado. Esta información permitirá generar una nube de puntos 3D de alta precisión y mejorar el actual Modelo Digital de Terreno (MDT), así como elaborar un Modelo Digital de Superficies que represente edificios, vegetación y otros volúmenes urbanos.

A partir de todos estos datos, el Ayuntamiento podrá producir una nueva ortofoto de Madrid, una nube de puntos tridimensional y una malla 3D realista o escenario 3D continuo de la ciudad. Estos productos servirán de base para las actualizaciones cuatrimestrales de la cartografía municipal y reforzarán el desarrollo del gemelo digital de Madrid como herramienta para la planificación urbana, la gestión de servicios públicos y el análisis territorial.

PROYECTO A LARGO PLAZO

El vuelo se ha desarrollado entre el 28 de mayo y el 29 de junio y ha cubierto toda la zona urbana de Madrid en cuatro jornadas de vuelo efectivo. La superficie contratada para esta actuación asciende a 26.000 hectáreas y los trabajos se han realizado con un avión CESSNA 404 Titan II, bimotor turbohélice.

Los resultados se pondrán posteriormente a disposición de la ciudadanía y de los profesionales a través del visor 3D del Geoportal municipal, donde podrán consultarse los modelos generados a partir de esta nueva captura de información urbana.

Esta actuación forma parte del contrato de actualización de cartografía municipal, correspondiente al expediente de servicios cartográficos, que prevé dos vuelos de estas características: el actual y otro previsto para 2028.

Además, el Ayuntamiento cuenta con vuelos adicionales en coordinación con la Comunidad de Madrid para mantener actualizada la información territorial de la ciudad en los próximos años.

A través de la Subdirección General de Innovación e Información Urbana, perteneciente a la Dirección General de Planificación Estratégica, Madrid fue "pionera en la incorporación de vuelos oblicuos a sus trabajos cartográficos, una técnica que permite enriquecer la información geográfica tradicional y avanzar hacia una representación tridimensional cada vez más precisa y útil de la ciudad".