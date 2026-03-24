Madrid acusa al Gobierno de usar un criterio "político" en dependencia y reclama de nuevo 3.000 millones de deuda

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha acusado al Gobierno central de usar un criterio "político" a la hora de financiar la dependencia y le ha reclamado de nuevo los 3.000 millones de euros que ha asegurado que le adeuda desde la llegada del PSOE a Moncloa en 2018.

"Cada 24 horas Gobierno de España priva a las personas más vulnerables de la Comunidad de Madrid de un millón de euros para la atención a la dependencia. Ayer fue un millón, hoy es un millón y mañana será otro millón", ha planteado durante su intervención en la tribuna del Senado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Dávila ha afirmado que con esos 3.000 millones de euros podrían crearse más de 70.000 nuevas plazas residenciales, triplicando toda la red actual de la Comunidad de Madrid, la construcción de 1.200 centros base para valorar la discapacidad --actualmente son 1'-- o garantizar la Atención Temprana "no solo para todos los niños de Madrid o de España, sino para todos los niños de Europa durante un año entero".

"La realidad es que, de cada 30 días en la vida de una persona dependiente en Madrid, la Comunidad financia 27, mientras el Gobierno de España tan solo 3", ha censurado Ana Dávila, quien ha reprochado que esto ocurra cuando ley marca que debe financiarse al 50% entre Estado y CCAA.

A renglón seguido, ha destacado que no es un "problema solo de Madrid" sino de la mayoría de las comunidades autónomas, aunque hay "excepciones" que coinciden, ha afirmado Dávila, con los votos que mantienen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa. "En el País Vasco el Estado sí garantiza el 50% de financiación del sistema de dependencia", ha reprochado la consejera madrileña, quien ha insistido en que no hay criterio "social" sino "político".

La consejera ha cargado contra un Ejecutivo nacional que mientras "niega" recursos para la dependencia en autonomías se "dispone a transferir cerca de 5.000 millones a la Generalitat de Cataluña".

"El problema no es técnico, es de prioridades", ha apostillado tras reprochar que cuando necesita actual encuentra "rápidamente reales decretos, atajos legales y fórmulas exprés para modificar leyes y transferir miles de millones".

Ana Dávila ha afirmado que no hay "mayor acto de corrupción que abandonar a los más vulnerables" y ha negado que se trate de un "debate territorial" sino que comprende la deuda en dependencia como un "asunto de igualdad entre españoles".

Ha recordado la reclamación que hizo al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de reunirse para atajar esta deuda económica y ha reprochado que respondiera tachando de "irónico" su reclamo.

"Esta etapa pasará. Todas las etapas oscuras pasan. Pero la historia también recordará a quienes no lucharon por sus ciudadanos cuando más lo necesitaban. No pedimos favores. Solo reclamamos algo mucho más básico, que el Gobierno de España cumpla con la ley", ha rematado la consejera madrileña de Asuntos Sociales.