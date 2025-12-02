Madrid acusa a Sanidad de usar la gripe para atacar a Ayuso y llevará "medidas escalables" a Comisión de Salud Pública

Archivo - Archivo.- La directora general de Salud Pública, Elena Andradas - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid llevará a la Comisión de Salud Pública de este miércoles una propuesta propia para el protocolo común de actuación común frente a los virus respiratorios, entre ellos la gripe, con "medidas escalables" en cada comunidad autónoma en función de su situación de riesgo, ante una propuesta del Ministerio que considera que presenta "deficiencias técnicas", y ha acusado al departamento dirigido por Mónica García de usar esta cuestión para atacar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, el Ministerio de Sanidad reúne este miércoles a las Comunidades Autónomas en la Comisión de Salud Pública para tratar las estrategias de control e inspección de infecciones respiratorias. El documento trasladado a los gobiernos regionales, según la Comunidad, es "manifiestamente mejorable" y presenta "deficiencias técnicas" que "no pueden ser aceptadas" por el Ejecutivo autonómico.

"Revisado el documento de recomendaciones para el control de infecciones respiratorias agudas enviado el pasado viernes para su revisión en la Comisión de Salud Pública, se valora positivamente que se han incluido propuestas realizadas por los directores generales de Salud Pública en la reunión del pasado día 13 de noviembre. No obstante, desde la Comunidad de Madrid se considera que es un documento mejorable técnicamente", en palabras de la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.

En este sentido, el Gobierno regional ha avanzado que llevará al encuentro de este miércoles una propuesta de texto "que subsana estas deficiencias", incorporando "medidas de recomendación escalables en cada comunidad autónoma en función de su situación de riesgo". Estas medidas, ha recordado Andradas, "están siendo aplicadas ya en la mayor parte de las comunidades autónomas".

Desde el Ejecutivo autonómico, además, se ha recriminado a la titular del Ministerio que use "un asunto tan serio y de interés general" como es la salud pública como "un elemento de confrontación política", y en el caso de la Comunidad de Madrid, para "atacar de forma directa la gestión del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso".

"La postura de la Comunidad de Madrid es clara. Aporta ideas de mejora frente a la estrategia de confrontación del Ministerio de Sanidad frente a las Comunidades Autónomas, que, en el caso de la Comunidad de Madrid, son ataques directos", han apuntado desde la Consejería de Sanidad.

En esta línea, han recordado la posibilidad de que se repita lo que ha ocurrido en los últimos dos años desde que Mónica García está al frente de este Ministerio, que la ministra "ataque a Madrid para luego incorporar las propuestas del Ejecutivo regional".

"Como ya ocurriera hace dos años al comenzar su mandato como ministra, cuando García se marchó de vacaciones en pleno incremento de la gripe, todo este asunto debería de haberse abordado previamente y no esperar más, poniendo trabas a las Comunidades Autónomas, ya que toda vez que, en el caso de Madrid, las medidas están adoptadas y la hoja de ruta es clara", han remarcado desde el departamento que dirige Fátima Matute.