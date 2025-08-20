Madrid afea que Gobierno no pidiera ayuda contra incendios a CCAA hasta el 15: "Llevábamos días hablando entre nosotras"

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, atiende a los medios de comunicación, a 11 de agosto de 2025, en Majadahonda, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha criticado este miércoles que el Gobierno central no se pusiera en contacto con las comunidades autónomas para solicitar medios para colaborar en la extinción de incendios hasta el pasado día 15, con fuegos activos en varios puntos de la Península, y cuando los distintos gobiernos regionales ya llevaban "días" intentando coordinarse entre ellos.

Durante un acto en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas con motivo del 17 aniversario del accidente de Spanair, el consejero madrileño ha confirmado que la mañana del pasado día 15 se recibió un correo con esta solicitud.

En concreto, según ha avanzado 'El Mundo', Protección Civil remitió ese día un correo electrónico preguntando a las CCAA por la "disponibilidad de medios aéreos" para colaborar en la extinción de los incendios que afectaban especialmente en ese momento a Asturias, Galicia, Castilla y León y Extremadura.

"Ya llevamos unos cuantos días las propias autonomías hablando entre nosotros para buscar ese apoyo", ha censurado el consejero madrileño, que ha destacado que las distintas regional "al final" se han visto en la necesidad de ayudarse entre ellas e intentando aportar recursos a las que los necesitaban.

De este modo, Novillo ha subrayado el "disparate" que significa en su opinión estar "al albur de un correo" para defender que "evidentemente" debería haberse activado "una coordinación superior muchos días antes". Al hilo, ha recalcado que esta debería haber sido además "desde el punto de vista presencial", es decir, que esa coordinación "tenía que haber estado presente en las comunidades autónomas, haber tomado la decisión además de incrementar esta emergencia de interés nacional y hacer una coordinación".

En la misma línea, ha recalcado que se deberían crear "módulos de respuesta nacional", a semejanza de lo que ocurre en el marco de la Unión Europea. "Es sorprendente que en Europa el mecanismo europeo haya sido capaz de organizarnos con esos módulos y que en España no hayan sido capaces".

En este contexto, ha insistido en la necesidad de dar "un salto cualitativo a la gestión de emergencias" en España, recordándo lo sucedido con la dana de finales de octubre, para contar con una "capacidad de verdad de coordinación" y ser "realmente un país". "Es clamar en el desierto", ha lamentado no obstante.

Finalmente, ha defendido la propuesta que realizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para crear una Secretaría de Estado de Emergencias en la XXVII Conferencia de Presidentes celebrada en Cantabria en diciembre de 2024.