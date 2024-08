Madrid albergará la primera planta de hidrógeno verde de España a partir de agua regenerada

Novillo visita en Pinto la EDAR de Arroyo Culebro Cuenca Media Alta, donde se ubicará esta iniciativa pionera



MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid albergará la primera planta de España de hidrógeno verde a partir de agua regenerada, en lugar de potable.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha visitado en Pinto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arroyo Culebro Cuenca Media Alta, lugar en el que se ubicará esta infraestructura innovadora impulsada por la empresa pública Canal de Isabel II.

Para Novillo, "con esta iniciativa Canal de Isabel II vuelve se coloca de nuevo en vanguardia al promover la creación de esta planta que será única en nuestro país, ya que, además de utilizar agua regenerada, obtendrá toda la energía necesaria para su funcionamiento de la propia depuradora".

La nueva planta de hidrógeno se alimentará a partir de las placas solares instaladas en la EDAR y de la cogeneración de biogás procedente del aprovechamiento de residuos.

Se estima que, en total, podrá producir diariamente unos 400 kilos de hidrógeno, cantidad equivalente a la que necesitaría un vehículo propulsado por este material para recorrer 40.000 kilómetros por carretera.

Además de convertirse en ejemplo de circularidad e innovación, este proyecto piloto permitirá a Canal de Isabel II contrastar los posibles usos del hidrógeno en materia de movilidad sostenible, la electrificación del transporte pesado y la descarbonización de los procesos industriales.

Está previsto que las obras, con un plazo de ejecución de 10 meses, comiencen este mes de agosto. Cuentan con una inversión por parte del Ejecutivo de 6,03 millones de euros, financiados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional/REACT-EU.

"Lo que se quiere también, desde el punto de vista experimental, es mostrar cómo el agua puede tener incluso una cuarta vida. No sólo nos da de beber, no sólo riega nuestros campos y jardines, que se utiliza para la agricultura, y luego ese agua regenerada sirve para la industria. Este es un paso más, quitándole esa molécula de hidrógeno que nos va a aportar esos 400 kilos de hidrógeno al día, que van a poder ser utilizados no sólo en el transporte colectivo, que ya hay empresas interesadas en el transporte pesado", ha informado.

En concreto, ha apuntado Novillo, ya se ha dado un acuerdo con una empresa para que el 40% de esa producción lo puedan utilizar en el transporte pesado, "pero también posiblemente que la industria va a necesitar en ese proceso de descarbonización utilizar energías alternativas o componentes alternativos, por ejemplo, al metano o a los hidrocarburos". "Uno es el hidrógeno verde, que evidentemente lo que hace es descarbonizar y aportar una energía a esa industria que no va a poder electrificarse porque necesita moléculas en las que poder aprovechar y el hidrógeno es una de ellas", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas, Carlos Novillo ha asegurado que el futuro es el hidrógeno. "Estamos convencidos que es una de ellas. Nosotros aplicamos la neutralidad tecnológica, apostamos por todas las tecnologías y por todas las alternativas que nos da la ciencia y en este caso agradecer a los técnicos del canal como una vez más han dado un paso adelante en la innovación y en ser pioneros en algo que la sociedad demanda que es buscar alternativas a los combustibles fósiles y esta va a ser una de las más importantes, el hidrógeno y sobre todo la producción de hidrógeno verde que evidentemente no genera ningún tipo de impacto medioambiental", ha indicado.

LA EDAR ARROYO CULEBRO, REFERENTE EN ECONOMÍA CIRCULAR

Situada entre los términos municipales de Pinto y Getafe, la EDAR de Arroyo Culebro Cuenca Media Alta vuelve a ser precursora de un proyecto puntero en el ámbito de la economía circular.

En los últimos meses, una decena de delegaciones nacionales e internacionales han visitado esta planta para conocer la gestión que Canal de Isabel II realiza en ella, incluyendo, por ejemplo, la reciente visita del equipo de Gobierno de la Prefectura japonesa de Aichi.

Desde 2012, esta instalación suministra agua reciclada de alta calidad para fabricar papel 100% reciclado. El año pasado, casi 3 hectómetros cúbicos de agua, un 18,4% del total reutilizado en la Comunidad de Madrid, se destinaron a esta industria papelera.

Asimismo, puede producir diariamente hasta 30 millones de litros de agua regenerada convencional para riego de zonas verdes o el baldeo de calles, y su tratamiento avanzado, con membranas de ultrafiltración y ósmosis inversa, le permite generar hasta 12 millones de litros diarios de agua regenerada de la máxima calidad, tanto para procesos industriales como, en un futuro próximo, para producción de hidrógeno verde.