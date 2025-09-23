Madrid asegura que las obras en la A-5 cumplen el calendario y que se trabajará en sentido entrada desde final de año

Archivo - Operarios trabajando en las obras de la autovía A5, a 23 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El objetivo es que se pueda "pasar progresivamente todo el tráfico al sentido contrario"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado este lunes que las obras del soterramiento de la A-5 avanzan según el calendario previsto y ha apuntado a que las actuaciones en el sentido contrario al actual --entrada a la ciudad-- comenzarán a finales de año.

En declaraciones a los medios desde la antigua fábrica de Clesa, Carabante ha agradecido "a todas las administraciones", incluido el Gobierno central, "que también colaboró en reforzar Cercanías hasta Cuatro Vientos".

También se ha referido a la Comunidad de Madrid y el plan especial de movilidad en la A-5, "que tiene que ver con los autobuses interurbanos y con Metro de Madrid" junto con la Empresa Municipal de Transportes (ETM), que "ha dado un resultado que ha permitido ofrecer alternativas".

En relación a las molestias ocasionadas por las obras, el delegado ha insistido una vez más en que "lógicamente la ejecución de las obras conlleva molestias", no solo porque se reduce la capacidad, "sino también porque tiene afecciones al tráfico, cortes o desvíos, como es el caso".

Carabante ha especificado la previsión de trabajo para los próximos meses. Concretamente, a final de año se pasará a trabajar en el sentido entrada a la ciudad de Madrid, de tal manera que se pueda "pasar progresivamente todo el tráfico al sentido contrario".

Se llevará a cabo la instalación de los pilotes en ese sentido "para cumplir el programa" y con la mirada puesta en "que finalicen las obras de excavación del túnel y por tanto se puedan ya pasar los vehículos por el túnel en noviembre de 2026".