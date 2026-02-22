Madrid avanza en la instalación de una estatua del militar Bernardo de Gálvez junto a la Embajada de EEUU

Archivo - El militar Bernardo de Gálvez Macharaviaya - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid trabaja en la colocación de una estatua dedicada al militar Bernardo de Gálvez junto a la embajada de Estados Unidos, cuya propuesta y ubicación fueron aprobadas en la Comisión de Calidad del Paisaje Urbano en septiembre de 2025.

La iniciativa responde a un acuerdo del Pleno de Cibeles en el año 2015 a propuesta del PP y busca reconocer al único español cuyo retrato cuelga en el Capitolio estadounidense y que da nombre a una ciudad en Texas.

Durante la última Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, la directora general de Patrimonio Cultural, Elena Hernando, informaba de que el Consistorio de la capital colabora de manera estrecha con la Academia de las Artes y las Ciencias Militares, donante del monumento, para avanzar en la ejecución del mismo y en la tramitación de la documentación necesaria para formalizar la donación.

En concreto, este nuevo monumento se ubicará en la confluencia de la calle Serrano y Hermanos Bécquer, tal y como se aprobó en la Comisión de Calidad del Paisaje Urbano, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos.

"REPARAR UNA INJUSTICIA"

Tal y como ha indicado la directora general, se trata de una de las cuatro ubicaciones propuestas en 2025 por la Academia. "Los trabajos están bastante adelantados, pero todavía no se ha determinado la fecha en la que se instalará el monumento en el espacio público", ha expuesto.

Hernando ha contestado así al concejal de Vox Fernando Martínez Vidal, quien ha destacado durante la misma sesión la relevancia de situar la estatua este año, coincidiendo con el 250º aniversario de la independencia estadounidense, de la que Gálvez fue figura clave. En este sentido, ha defendido que la iniciativa "repara una injusticia" al no existir hasta ahora reconocimiento público en Madrid a Bernardo de Gálvez.

"Es el único español que tiene cuatro monumentos, una ciudad que lleva su nombre y es ciudadano honorario de Estados Unidos pero en Madrid no tenía una estatua, una calle o un centro público", ha subrayado.

UN ESPAÑOL QUE HA SIDO CLAVE EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Bernardo de Gálvez nació el 23 de julio de 1746 en Macharaviaya, Málaga, en el seno de una familia humilde. Inició su carrera militar en 1762 y participó en campañas en Europa, América del Norte y el norte de África, donde resulta herido en varias ocasiones.

Durante su etapa como gobernador de Luisiana, contrae matrimonio con Felícitas Saint-Maxent, con quien tiene tres hijos. La boda se celebra in articulo mortis, ya Gálvez se encontraba en muy grave estado a consecuencia de una enfermedad que sufriría el resto de su vida y sería la causa de su fallecimiento.

Su papel resultó decisivo durante la Revolución Americana, al frente de las tropas españolas en Luisiana, desde donde logró importantes victorias como la de Panzacola, que resulta crucial para el triunfo de las fuerzas de George Washington.

En 1784 fue nombrado virrey de Nueva España, sucediendo a su padre, y durante su breve mandato se gana el afecto del pueblo mexicano por su cercanía y sus políticas en favor de los más desfavorecidos. Falleció en 1786, a los 40 años, y sus restos reposan en la iglesia franciscana de San Fernando.