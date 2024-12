Madrid carga contra el "agravio permanente y el insulto diario" del Gobierno: "No para de poner palos en la rueda"

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha cargado este lunes contra el "agravio permanente y el insulto diario" por parte del Ejecutivo central a la región y la capital, al asegurar que "no para de poner palos en la rueda".

Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas en la entrega de juguetes a los niños de Las Caracolas, después de que el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, haya hecho balance de las inversiones en 2024 y haya defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el más comprometido" con la comunidad en la "historia democrática".

"La verdad que el papel que tiene que hacer el delegado del Gobierno diciendo esas cosas que yo estoy absolutamente convencida que no se lo cree ni él", ha censurado la vicealcaldesa.

Así, ha incidido en la manera "distinta" que tiene el Gobierno de tratar siempre a Madrid, a la vez que ha subrayado que tiene un modelo político que es "exactamente lo opuesto al que representa el delegado del sanchismo en Madrid".

"Yo creo que deberían gastar menos esfuerzos en meterse con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que también he visto que ha hecho mucha insistencia en eso, en estar permanentemente en esa confrontación y dedicarse más a reforzar Cercanías para que no tenga incidencias, dedicarse a construir vivienda y dejar de anunciar 180.000 viviendas de las que luego no se construye ni una", ha criticado Sanz, a la vez que ha afirmado que las declaraciones del delegado son "una broma de mal gusto".