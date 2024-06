Madrid carga contra García por un CISNS "informativo" y sin opción a decidir y afea que se centre en liderazgo de Sumar

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado este viernes contra la ministra del ramo, Mónica García, por convocar un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con 20 puntos en el orden del día "a título informativos", cuando los consejeros lo que quieren es "decidir", y le ha afeado estar más centrada en las luchas por el liderazgo de Sumar que en gestionar la Sanidad.

"Es una ministra sindicalista que se pone detrás de una pancarta y que pertenece a un grupo político --Más Madrid-- que está en decadencia, al que le han votado un 4,6% de los españoles, y está más preocupada en pensar si tiene un carguito en la OMS (Organización Mundial de la Salud) o en si puede sustituir con lucha de sables ahora a Yolanda Díaz al frente de Sumar que en gestionar la Sanidad, que es lo que necesitamos", ha apuntado.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión del CISNS, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha afeado además un orden del día con 20 puntos todos ellos "informativos". "Ya le hemos dicho que los consejeros, aparte de saber leer, tenemos equipos técnicos que nos informan y lo que queremos es tomar decisiones", ha defendido.

Entre otros asuntos, destaca la elección de la Vicepresidencia del CISNS, a petición de las CCAA del PP, cargo para el que se ha propuesto al consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, y la distribución de fondos a las comunidades autónomas para Estrategias frente a Enfermedades Raras y Enfermedades Neurodegenerativas (incluida ELA), por importe de 2.818.070,00 euros con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad en el ejercicio presupuestario 2024 (aplicación 26.07.313B.454).

Sobre este último aspecto, Matute ha criticado que se baje la cuantía a invertir en enfermedades raras y ELA. "Es otra muestra más de la preocupación que se tiene desde el Ministerio en la salud de todos los españoles", ha afeado, al tiempo que ha pedido a Mónica García que se deje de "tuits y pancartas" y trabaje, como Madrid, por "los más frágiles".

Asimismo, ha incidido en los planes de contingencia de cara al verano que el Ministerio reclamó a las distintas consejerías para coordinar la falta de profesionales y la situación de los estudiantes MIR de último año. "El Ministerio no han hecho los deberes porque ese documento que se quedó en el CISNS del día 5 que nos iban a pasar con medidas que podía tomar la ministra, no existe. Nos han pasado una relación de temas legales que puede hacer o no un residente, que eso ya lo conocemos", ha censurado.

"SIN RECURSOS HUMANOS ES COMPLICADO GESTIONAR"

En el caso de la Comunidad de Madrid, ha explicado, los R4 no van a ser "utilizados" para sustituir la falta de médicos y ha subrayado que el Gobierno regional "ha hecho los deberes" en aquellos aspectos que entran dentro de sus competencias, aunque "sin recursos humanos es complicado de gestionar", por lo que ha llamado al Ministerio a asumir sus responsabilidades.

"Hay otra serie de competencias que sí que tiene el Ministerio en los que no ha tomado ningún tipo de acción, como es, por ejemplo, el que no haya ocupado todas las plazas MIR de formación este año, que nos parece algo muy grave, o que a día de hoy todavía no nos hayan pasado el listado de los médicos extracomunitarios que están pendientes de convalidar el título y que sí que podrían hacernos falta para este verano a todas las comunidades autónomas".

En esta línea, ha criticado la falta de "acción por parte" de la ministra. "El PSOE ha dejado en manos de Sumar un Ministerio crítico en el que se necesita alguien con una experiencia y una solidez en la gestión del gobierno que no se tiene", ha insistido.

Así, ha recordado a Mónica García que la Sanidad "no entiende de colores políticos ni de vacaciones" para reclamarle que atienda "la falta de profesionales" en el Sistema Nacional de Salud y aborde cuestiones como la homologación de títulos de profesionales extracomunitarios.