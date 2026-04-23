Madrid celebra el Día del Libro este jueves: lecturas de El Quijote, encuentros literarios y actividades por la ciudad

Archivo - Decenas de libros apilados en la librería ‘Re-Read’, a 23 de abril de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid concentra este jueves una amplia programación cultural con motivo del Día del Libro, con actividades que se desarrollan en bibliotecas, museos y espacios al aire libre, en una agenda marcada por la lecturas de El Quijote, encuentros literarios y actividades a lo largo y ancho de la ciudad.

La jornada, tal y como traslada el Ayuntamiento en un comunicado, arranca por la mañana con una de las citas centrales, la lectura pública de 'El Quijote' en el Paseo de la Chopera, en el marco de la Feria del Libro de Arganzuela, que se celebra entre las 10.30 y las 12 horas como una actividad abierta a toda la ciudadanía.

Esta iniciativa se complementa con otras propuestas en torno a la obra cervantina, como la lectura continuada que tiene lugar durante toda la jornada en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas, en colaboración con el Círculo de Bellas Artes.

A lo largo del día, diversas bibliotecas desarrollan actividades participativas, como el taller de memoria 'Dime con quién andas' en la Biblioteca Pública Municipal Aluche, centrado en el reconocimiento de personajes de la literatura universal, o el club de lectura especial programado en la Biblioteca Pública Municipal Canillejas.

También se celebran iniciativas como la tertulia 'El Escribidor' en la Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa, donde autores leen textos propios y de escritores fallecidos, y el taller de costura y crochet en torno al libro en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas.

El Día del Libro incluye asimismo acciones de fomento lector durante toda la jornada, como el 'bookcrossing' en la Biblioteca Pública Municipal José Saramago, que permite el intercambio de libros entre vecinos, o el bingo literario en la Biblioteca Pública Municipal Portazgo, en el que pueden participar quienes realicen préstamos.

En paralelo, la Biblioteca Pública Municipal Francisco Ayala ofrece una selección especial de libros infantiles y organiza una lectura conjunta de 'El Quijote' junto a la Fundación Prodis, mientras que en el exterior de la Biblioteca Pública Municipal Vallecas se desarrollan actividades familiares con cuentacuentos y talleres de manualidades.

A mediodía, a las 12 horas, la Biblioteca Pública Municipal San Fermín acoge un encuentro de relatoras centrado en la creación literaria de las mujeres. Por la tarde, la actividad continúa con la visita guiada 'Leyendo prensa' en la Hemeroteca Municipal de Madrid, entre las 17 y las 18 horas, que ofrece un recorrido por documentos históricos fechados entre 1875 y 1934.

MÁS ACTIVIDADES POR LA TARDE

A partir de las 17.30 horas, la Biblioteca Pública Municipal José Saramago celebra la entrega de premios a los finalistas del concurso de marcapáginas, mientras que desde las 18 horas se despliega un amplio abanico de propuestas culturales en distintos puntos de la ciudad.

Entre ellas, la lectura dramatizada dedicada a Mary Shelley en el Museo de Historia de Madrid, con motivo del 175º aniversario de su fallecimiento, así como la entrega de premios de la XXV edición del Concurso de Marcapáginas en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas, que incluye un cuentacuentos posterior.

En esa misma franja horaria, el Museo de Arte Contemporáneo acoge la mesa redonda 'Madriz: novela urbana & gráfica', centrada en la evolución cultural de la ciudad, mientras que la Biblioteca Pública Municipal José Hierro desarrolla el taller creativo 'Do it Yourself especial LibroMad'.

A las 18.30 horas, la programación continúa con la presentación del libro 'Llévame donde haya vida' en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, espacio que también acoge a la misma hora la conferencia 'Los árboles del Buen Retiro: cómo rebajar su riesgo'. En paralelo, la Biblioteca Pública Municipal Miguel Delibes celebra una nueva sesión de su taller de escritura creativa.

Ya por la tarde-noche, a partir de las 19 horas, la ciudad concentra algunas de sus propuestas más destacadas, como el encuentro 'Meet & Read' en la Plaza Matadero, que se prolonga hasta las 22 horas y transforma el espacio en una zona de lectura con ambientación musical y participación abierta.

También a esa hora, la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas acoge la mesa redonda 'El valor del libro en la era de la inteligencia artificial' y la presentación del libro 'Medina Azahara en imágenes: hasta la última nota', mientras que la Biblioteca Musical Víctor Espinós ofrece un concierto de jazz a cargo del cuarteto Four Girls.