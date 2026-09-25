La capital celebrará los centenarios de Miles Davis y John Coltrane con casi dos meses de conciertos en Jazz Madrid

JAZZMADRID 2026 vuelve a convertir Madrid en la capital europea del jazz en otoño - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Jazz Madrid celebrará los centenarios de los músicos Miles Davis y John Coltrane con una programación que se desarrollará durante casi dos meses, del 2 de octubre al 30 de noviembre, y que reunirá en la capital a destacadas figuras nacionales e internacionales del jazz.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha sido la encargada de presentar este viernes el Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Madrid, que llevará conciertos y proyectos especiales a espacios como el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, CentroCentro, Contemporánea Condeduque, el Teatro Albéniz y la Sala Villanos, entre otros.

La programación contará con artistas internacionales como Kurt Elling & The Yellowjackets, Cécile McLorin Salvant, Paquito D'Rivera y David Murray, además de Kenny Barron, Chris Potter, Kurt Rosenwinkel, Shai Maestro, Richard Bona, Al Di Meola e Ibrahim Maalouf.

En el ámbito nacional, el festival incluye propuestas como el encuentro de los pianistas Moisés P. Sánchez y Marco Mezquida y la actuación conjunta de Rita Payés y Lucía Fumero. También participarán Daniel García, Raynald Colom, Diego Amador, Javier Vercher, Andrés Coll, Caminero, Lucía Rey, Albert Vila y Perico Sambeat, entre otros.

Rivera de la Cruz ha destacado durante la presentación que Jazz Madrid "forma parte ya de la identidad cultural" de la ciudad y constituye "una de las grandes citas de nuestro calendario cultural". Según la delegada, el festival contribuye a que "Madrid siga siendo una ciudad en la que el jazz encuentre públicos, escenarios y nuevas formas de expresión".

CENTENARIO DE MILES DAVIS Y JOHN COLTRANE

La celebración de los 100 años del nacimiento de Miles Davis y John Coltrane será uno de los ejes de la edición de este año. El festival ha programado varios proyectos específicos para reivindicar el legado de ambos músicos.

Entre ellos se encuentran 'Miles & Coltrane at 100', a cargo del pianista Emmet Cohen; 'Trane: A Centennial Supreme', de James Carter; '100 Miles for Miles Davis', de Jason Miles; 'Dear Miles: A Love Letter', de Emma-Jean Thackray, y 'Jazz CaLó for Coltrane', con Antonio Serrano y Kaele Jiménez.

La programación se completa con actuaciones de Samara Joy, Lizz Wright, Andrea Motis, Judith Hill, Leonor Watling y Leo Sidran, Mark Guiliana, Nate Smith, Emma-Jean Thackray y Camilla George.

Según destaca el Ayuntamiento en un comunicado, Jazz Madrid no se limitará a los espacios municipales, sino que ampliará su programación mediante la colaboración con distintos ciclos y proyectos de la ciudad.

Así, 'Villanos del Jazz' inaugurará la programación oficial el 2 de octubre con Kraak & Smaak Soundsystem, Madame Excuse y Rayko y extenderá las actuaciones a salas y teatros de Madrid. También participarán 'Jazz Círculo', en el Círculo de Bellas Artes; 21 Distritos, con conciertos en distintos barrios; y 'Jazz de Ciudad Lineal'. El Teatro Albéniz y el Institut Français de Madrid volverán asimismo a incorporarse a la programación del festival.

El ciclo 'Impulso' aportará las propuestas más vinculadas a la innovación y a los nuevos lenguajes musicales, con artistas como Shabaka Hutchings, Mansur Brown, Takuya Kuroda, Kamaal Williams, Isaiah Sharkey, Michael Mayo y Yuley Díaz.

Las propuestas recorrerán territorios fronterizos entre el jazz, el soul, la electrónica, el hip hop, las músicas urbanas y la afrocubanidad.

APUESTA POR EL TALENTO ESPAÑOL

El festival reservará también un espacio destacado para la creación nacional, con la participación de músicos y formaciones como Colina, Miralta y Sambeat, que actuarán como CMS Trio, así como Daniel García, Raynald Colom, Diego Amador, Javier Vercher, Andrés Coll, Caminero, Lucía Rey, Albert Vila y Perico Sambeat.

Las big bands y los proyectos vinculados a la formación musical tendrán presencia con la Big Band del Conservatorio Arturo Soria y la Soler Jazz Band, dentro de la apuesta del festival por el relevo generacional y el futuro del jazz.