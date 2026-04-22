Madrid, 2ª ciudad europea más poblada, aporta el 12,5% del PIB con el potencial de la innovación y tasa de paro del 6%

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un gran espacio cultural y varias s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Madrid, la segunda ciudad europea más poblada de la Unión Europea sólo por detrás de Berlín, aporta con su 7,1% de población del total del país el 12,5% del PIB nacional con 211.324,9 millones de la mano de una economía preminentemente de servicios (89,2% en 2025) caracterizada por un sector terciario avanzado, con la innovación como punta de lanza, y con una tasa de paro del 6,6% (9,9 de media en España) y trabajando en "el camino de alcanzar el pleno empleo".

Son datos aportados en el Informe Socio-Económico 2025 presentado este miércoles por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, y la vicealcaldesa, Inma Sanz, en las instalaciones de Madrid in Game.

A 1 de enero de 2025, Madrid registró 3.527.924 personas empadronadas, 67.400 habitantes más que el año anterior. El 80% de los habitantes de Madrid tiene nacionalidad española y la población femenina sigue siendo mayoritaria, con un 53,1% frente al 46,9% de hombres. La población de Madrid duplica la de Barcelona, la siguiente ciudad más poblada del país, y multiplica por más de cuatro la de Valencia, en tercera posición.

CIUDAD DE SERVICIOS

El PIB de la ciudad supone el 62,8 del regional alcanzando un Producto Interior Bruto per cápita de 58.102 euros por habitante, un 78% superior a la media española (32.633 euros). Hidalgo ha destacado que en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, la ciudad de Madrid creció un 2,9% en 2025, dos décimas menos que la Comunidad y una décima por encima del conjunto de España.

Si el sector servicios representa casi el 90%, la industria representa un 6,7% de su economía y la construcción un 4,1% en términos de Valor Añadido Bruto (VAB). Dentro de los servicios destaca el sector terciario avanzado, como las actividades profesionales, científicas y técnicas o la información y las comunicaciones, segmento que supone más del 31,7% del VAB de los servicios, muy por encima de la media nacional (17,5%). La industria generó en 2025 más de 12.700 millones de euros de VAB y la construcción alcanzó los 8.000 millones, con un crecimiento del 3%.

Hidalgo ha destacado que en Madrid gana peso su polo de innovación con 1.613 empresas tecnológicas activas, que generan en conjunto más de 29.000 empleos y alcanzan una facturación global superior a los 4.000 millones de euros.

El informe apunta que más del 76% de todas las startups tecnológicas de la región están instaladas en la ciudad. En los últimos doce meses, hasta febrero de 2026, Madrid registró la constitución de 19.285 sociedades, lo que supone aportar prácticamente dos tercios de las empresas creadas en toda la Comunidad, la cifra más alta desde la recuperación iniciada en 2020.

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