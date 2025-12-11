Madrid, la comunidad autónoma con mayor índice de segregación escolar en España, según un informe de CCOO

Archivo - Colegio, escuela, aula, primaria, clase, niño, niña, niños, estudiando, estudiar, escribir, escribiendo, deberes, profesor, profesora, profesores Colegio, escuela, aula, primaria, infantil, clase, niño, niña, niños, jugando, jugar, juegos, estu - EUROPA PRESS - Archivo

Madrid es la comunidad autónoma con mayor índice de segregación escolar en España para el alumnado socioeconómicamente desfavorecido, según el informe 'Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver' que ha presentado este jueves el sindicato CC.OO.

En concreto, el estudio detalla que para el alumnado socioeconómicamente desfavorecido --el 25% con familias de menos recursos--, la Comunidad de Madrid, con un índice de 0,42, es la región con una mayor segregación escolar en 2024 con un índice de 0,42, seguida de Melilla, Cataluña y Asturias, con 0,38, 0,37 y 0,34, respectivamente.

La región madrileña se sitúa en la parte más alta del listado, por detrás de algunos países del Este de Europa, tales como Hungría, Rumanía, Eslovaquia o Bulgaria, que encabezan el ranking y justo por detrás de Alemania; pero con una segregación mucho mayor que los países de nuestro entorno inmediato como Francia, Italia, Portugal o Reino Unido.

El sindicato señala que "la aprobación de medidas cuasi mercado para asignar al alumnado a los centros, como el distrito único escolar, aumenta de manera significativa la segregación escolar".

Asimismo, alerta de que los centros privados concertados son "la mayor fuente de segregación por origen socioeconómico en España", llegando al 32,8% en la Comunidad de Madrid. También asegura que la ubicación geográfica de los centros "explica el 61,4% de la segregación escolar del alumnado económicamente desfavorecido", mientras que los barrios vulnerables son a su vez "los más segregados".

Por otro lado, el estudio indica que en la región se observa "un importante aumento" de la segregación escolar del alumnado desfavorecido entre 2009 y 2015, pasando de 0,39 a 0,52. En el caso del alumnado más favorecido, la segregación cae, pasando de 0,56 a 0,51. Desde 2015, la segregación de ambos grupos se ha reducido, aunque "los valores siguen siendo extremadamente altos, superiores al 0,4 y los más altos de las comunidades autónomas españolas y uno de los más altos de Europa".

En cuanto a la segregación del alumnado de origen inmigrante, Melilla, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Navarra y Aragón tienen valores superiores a 0,15. Por delante se sitúan Cataluña y el País Vasco, que destacan por ser las que mayor segregación escolar del alumnado, con 0,24 en ambos casos.

PROPUESTAS DE CC.OO.

Ante esta situación, CC.OO. reclama garantizar que todas las áreas de escolarización "cuentan con una oferta pública suficiente para atender la demanda presente y futura en todos los niveles educativos", así como "priorizar la reducción de ratios en los centros con un nivel alto de segregación escolar".

También solicita "evitar la adscripción de los centros de Infantil y Primaria con mayor segregación escolar a centros de Educación Secundaria también segregados" y "dotar de protagonismo a los servicios sociales y de orientación en los procesos de escolarización".

Asimismo, pide eliminar el distrito único escolar, "fuente de segregación escolar", ajustar la oferta de plazas escolares "teniendo en cuenta las necesidades de la población potencial del distrito escolar", así como "dar prioridad en los procesos de admisión al alumnado de determinadas circunstancias sociopersonales".