Madrid condena el "chantaje" que hace el Gobierno con la vivienda condicionando presupuesto a aceptar "sus recetas"

Archivo - Una grúa de construcción, el día en que han anunciado que la compraventa de viviendas registró en el mes de marzo su mejor dato en 15 años, a 20 de mayo de 2022, en Madrid (España). Según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística, la - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha condenado el "chantaje inaceptable" que hace el Gobierno central con la vivienda condicionando el presupuesto a aceptar "sus recetas".

La presentación del Plan de Vivienda estatal cree que "va un poquito tarde", ha manifestado en rueda de prensa, después de apostillar que lleva escuchadas "doce cifras distintas" sobre el número de construcción cuando la verdad es que "no hay ninguna construida" en Madrid. A su parecer, la credibilidad del Gobierno es "escasa tirando a nula".

Para Sanz, las recetas del Ejecutivo central son "contrarias al mercado", que demanda "construir rápido y más", unido a que medidas como topar alquileres lo único que hace es "recortar la capacidad del mercado para crecer".

La vicealcaldesa ha puesto en valor los planes municipales y regionales de vivienda, el Suma y el Vive, que están "construyendo más del 40% de la vivienda pública que se hace en España".