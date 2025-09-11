Madrid se convertirá en la primera CCAA con cajeros automáticos en todos sus municipios, incluidos los más pequeños

Archivo - Un hombre utiliza un cajero automático, a 26 de junio de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La iniciativa beneficiará a 143 localidades de menos de 20.000 habitantes que no tendrán que desplazarse

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se convertirá en la primera comunidad autónoma de España con cajeros automáticos en todos sus municipios al extenderlos a la totalidad de los pequeños pueblos para facilitar los trámites bancarios de sus vecinos, según anunciado este jueves la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región que se celebra en la Asamblea de Madrid.

La iniciativa del Gobierno madrileño hará que las 143 localidades de menos de 20.000 habitantes que carezcan de una oficina bancaria física cuenten con un cajero automático, con el objetivo de lograr una "plena inclusión financiera" y que sus vecinos no tengan que desplazarse hasta otra para sacar dinero. Estos espacios serán cedidos por los consistorios que se sumen a la iniciativa.

Esta medida de la Comunidad de Madrid se complementará con el servicio de Banca Móvil, puesta en marcha a través de un acuerdo de colaboración con CaixaBank, y que facilita a través de dos oficinas móviles que los habitantes de estas zonas rurales puedan disfrutar de una asistencia bancaria personalizada.

Estos vehículos, que recorren casi 6.000 kilómetros al mes para atender a más de 60.000 vecinos de 69 localidades, realizan 29 rutas con una mejora de horarios y una frecuencia semanal, quincenal o mensual entre los municipios de menos de 20.000 habitantes. En ellas se pueden hacer las operaciones más habituales, entre las que destacan la retirada de efectivo, los ingresos o el pago de recibos e impuestos.

La extensión de cajeros automáticos a todas las localidades de la región se engloba en el programa Pueblos con vida de la Comunidad de Madrid, presentado en 2024, con el que se busca atraer nuevos vecinos, impulsar el desarrollo económico y dotar de servicios públicos de calidad en todos los municipios rurales. Hasta la fecha ya se ha cumplido el 92% de sus medidas.