Madrid cree que el decreto de sanidad universal del Gobierno abre "autopista de cuatro carriles" al turismo sanitario

Remarca que la Comunidad ha dado atención sanitaria a 40.000 inmigrantes irregulares

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que el planteamiento del Gobierno central sobre el decreto para recuperar la sanidad universal abre una "autopista de cuatro carriles" para la llegada del turismo sanitario al país y reclama que la futura normativa incluya una memoria económica con financiación concreta para las autonomías.

Así lo ha indicado durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y en referencia a las nuevas políticas sanitarias que promueve la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, como esta medida o la supresión de copagos.

Respecto a la retirada de copagos, Ruiz-Escudero detalla que el nuevo Ejecutivo puede apreciar que hay disponibilidad presupuestaria para la supresión, fruto de la "bonanza" en materia económica que dejó el expresidente Mariano Rajoy. En ese caso, no tiene el mayor problema para su eliminación si se aportan las comunidades el presupuesto adecuado, dado que son las que prestan esa asistencia.

En materia de sanidad universal, el consejero ha señalado que la atención sanitaria a inmigrantes irregulares está "resuelta" en la Comunidad de Madrid durante esta legislatura autonómica con casi 40.000 personas que han recibido sus tratamientos.

En este sentido, aprecia que este decreto es una medida "más mediática" que de fondo pero, por ello, reclama una memoria económica sobre el número de personas que deben tener asistencia y la financiación concreta a desplegar para las comunidades autónomas.

No obstante, Ruiz Escudero ha recalcado que el concepto de asegurado le genera dudas en esta medida, porque viene "casi a decir que cualquier persona que pise este país tiene derecho a la sanidad pública", algo que abre una "autopista de cuatro carriles al turismo sanitario" y que se desplace gente a España con el único objetivo de que le realicen una operación o tratamiento complejo.

RECLAMA NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Por otro lado, el consejero de Sanidad ha cargado contra el actual modelo de financiación, que lleva a que la Comunidad de Madrid deje cada año de percibir unos 1.400 millones de euros cuando aporta al sistema el 75 por ciento del fondo de solidaridad entre comunidades autónomas.

"A pesar de dicha infrafinanciación, e incluso en los peores años de la crisis económica, Madrid mantuvo siempre su presupuesto sanitario. Es más, con una demanda asistencial creciente, logramos seguir prestando este preciado bien público sin mermar su calidad", ha defendido.

Concretamente, Ruiz Escudero ha relatado que entre 2009 y 2014, los años "más duros de la crisis", los actos quirúrgicos por cada 1.000 habitantes pasaron de 69,3 a 79,3 y las altas hospitalarias subieron de 85,5 a 86,7.

"No parecen logros menores en un sector que ha constituido una preocupación constante para los españoles", ha apostillado el consejero para exigir, no obstante, que se apruebe un nuevo modelo de financiación que "no desincentive a las regiones que mejor lo están haciendo y que garantice la cohesión, la calidad, la equidad y la seguridad" del sistema, pues no es posible "hacer política social sin recursos".