Madrid se enfrenta este lunes a su "día más complejo" para la movilidad con una intensa agenda del Papa León XIV

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil, en la plaza de Colón - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Madrid se enfrenta este lunes a su "día más complejo" de la visita del Papa León XIV a la capital, que arrancaba este sábado, con una agenda que llevará al Pontífice a varios puntos de la capital como el Congreso, la Catedral de la Almudena y el Estadio Santiago Bernabéu.

Es por ello que ya este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, explicaba que a pesar de que el Pontífice no tendrá eventos masivos como pudieran ser la Vigilia en la Plaza de Lima el sábado o la masiva misa en Cibeles este domingo, cada movimiento del Papa implica el cierre por completo al tráfico de las vías por las que pase y la revisión previa de la seguridad.

Durante esta visita papal se ha pedido generalizar el teletrabajo y evitar desplazamientos innecesarios. De hecho este domingo, el Ayuntamiento advertía de posibles cortes de tráfico en la M-30 y otros puntos de la ciudad tanto por la mañana como por la tarde.

Así, este lunes a las 9.30 comenzará su jornada en la Nunciatura Apostólica con la visita del presidente del Gobierno en Madrid. Desde esta sede situada en el número 46 de la Avenida de Pío XII, en el distrito de Chamartín, se desplazará al Congreso de los Diputados, en la Carreda de San Jerónimo, en el centro de la capital.

Allí, León XIV se convertirá en el primer Papa que pronunciará un discurso ante los diputados y los senadores en el Palacio del Congreso. Lo hará no como Sumo Pontífice, sino como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano.

Desde allí, se trasladará a la Conferencia Episcopal Española, situada en el número 1 de la calle de Añastro, en el distrito de Ciudad Lineal, al noreste de la ciudad; donde saludará a los obispos de España y compartirá un almuerzo.

Reanudará su actividad ya por la tarde en la que recorrerá la capital en papamóvil. El primer desplazamiento será para llegar a las 18 horas para asistir a una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, situada junto al Palacio Real a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol.

Para llegar recorrerá la almendra central desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, pasando por la Glorieta de Pirámides, la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén, donde se encuentra la Catedral.

El último destino de la agenda del papa será el encuentro multitudinario a las 19 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, situado en el Paseo de la Castellana, que se ha vuelto en uno de los protagonistas de esta visita papal.

El trayecto hasta allí incluirá la calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo, calle Felipe IV, calle Alfonso XII, Plaza de la Independencia, calle Alcalá, calle Príncipe de Vergara, calle Concha Espina y la Plaza de los Sagrados Corazones hasta llegar al Bernabéu.

CORTES Y REFUERZO DE TRANSPORTE

Para facilitar los desplazamientos, las autoridades han recomendado el uso de transporte público, con refuerzos especiales en la red de Metro, Cercanías y autobuses, y la M-30 como alternativa principal en el caso del uso del vehículo privado.

En este caso, Metro reforzará las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16.30 y las 23.00 horas, con incrementos de hasta un 75% en el número de trenes.

En el caso de Cercanías, habrá circulación como en un día laborable y refuerzo desde primera hora de la mañana. También se incrementará el personal de limpieza, en instalaciones, informantes de Logirail, Seguridad y voluntarios Renfe.

Respecto a la EMT, para facilitar la movilidad se ha habilitado la gratuidad en el servicio de autobús, excepto la línea Exprés Aeropuerto, y en el servicio Bicimad. También se reforzará la conexión con el aeropuerto (línea 200 y 203/Exprés Aeropuerto) y de las líneas circulares C1 y C2. Además, se trasladan las cabeceras de los 'buhos' ubicadas en Cibeles y Alonso Martínez.

En este caso, la oración y ofrenda floral a la Virgen de la Almudena en la catedral provocará afectaciones en las líneas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 44, 46, 50, 51, 53, 60, 63, 65, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, C03, C1, C2, M1, M3 y SE832.

Por su lado, el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu conllevará modificaciones en las líneas 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 27, 29, 40, 43, 45, 51, 52, 87, 120, 126, 147,149, 150, C1, C2, N1, N22, N24, N29, N30, SC1 y S10.

En cualquier caso, durante todo el dispositivo se establecerá un sistema de control dinámico del funcionamiento del transporte público que permitirá adaptar el servicio en tiempo real en función de la afluencia de viajeros y de las necesidades de seguridad en cada momento.