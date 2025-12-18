Madrid firma la renovación del abono transportes con C-LM con una inversión de 86 millones para los próximos 4 años

Archivo - Archivo.- Convenio del abono transporte de la Comunidad con Castilla-La Mancha - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha firmado la renovación para los próximos cuatro años del convenio de cooperación del abono transporte con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con una inversión estimada hasta 2029 de 86,4 millones de euros, de los que el Ejecutivo madrileño aportará el 54%, es decir, 47 millones y el manchego, 39,4 millones.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de esta semana esta renovación, de la que se beneficiarán los cerca de 93.400 usuarios que se desplazan habitualmente entre ambas regiones. De ellos, el 73% son menores de 26 años que utilizan el título joven.

Del total, 39.400 residen en Madrid y viajan con frecuencia a las provincias de Toledo y Guadalajara mediante las 22 líneas que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) mantiene para conectar a los ciudadanos madrileños con más de un centenar de municipios castellanomanchegos.

De igual forma, en sentido inverso, cerca de 39.500 personas que declaran vivir en Castilla-La Mancha, se trasladan frecuentemente a la región procedentes principalmente de Alovera, Azuqueca de Henares, Tarancón, Mondéjar, Illescas, Seseña, Ocaña, Torrijos, Escalona, Fuensalida, Yepes, y desde Toledo y Guadalajara capital.

Para realizar estos recorridos es necesario disponer del abono válido para la zona E, tanto en su modalidad general como en la destinada a menores de 26 años, ha recordado la Comunidad en un comunicado.

Se trata de títulos personales e intransferibles que permiten desplazarse sin límite por toda la Comunidad de Madrid y utilizar todos los modos de transporte público: Metro, Metro Ligero, autobuses urbanos e interurbanos y Cercanías Renfe.

Desde el año 2001, ambos gobiernos mantienen convenios de cooperación que facilitan utilizar los títulos de abono transporte del CRTM en los desplazamientos entre ambas comunidades.