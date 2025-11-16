Madrid homenajea a las víctimas de los accidentes de tráfico y pide ser "inconformistas" con la reducción de siniestros

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha homenajeado este domingo a todas las personas que han perdido su vida en las carreteras y ha pedido a las administraciones ser "beligerantes e inconformistas" con la reducción de siniestros.

Lo ha manifestado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras asistir al acto de homenaje en la escultura de la artista Rosa Serra Puigvert, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inauguró el 11 de noviembre de 2022 en Madrid Río, ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Carabante ha realizado la ya tradicional ofrenda floral a los pies del monumento junto a otros miembros del Gobierno municipal y representantes de los grupos políticos y de la asociación de víctimas de seguridad vial Stop Accidentes y de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme).

"Las administraciones tenemos que ser beligerantes e inconformistas con la reducción de siniestros y víctimas. Tener tolerancia cero ante los accidentes, mediante la promoción de hábitos de seguridad vial que permitan desplazamientos seguros que eviten cualquier tipo de siniestro. Ese es nuestro objetivo: que no haya ni una sola víctima", ha subrayado.

Este tributo, que coincide con el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, responde al compromiso municipal adoptado en el Pleno del 12 de abril de 2023 por el que el Ayuntamiento de Madrid, cada tercer domingo del mes de noviembre, rinde homenaje a las personas fallecidas y heridas a causa de la siniestralidad vial, convocando a los ciudadanos en torno al monumento de Madrid Río.

Entre las medidas recogidas por el Plan de Movilidad Sostenible Madrid 360 del Consistorio se incluye las acciones del Plan de Seguridad Vial 2021-2030, centrado en el derecho fundamental a la vida y a la salud de las personas.