Madrid invoca a la Generación del 27 por su centenario con un ambicioso homenaje a Edad de Plata de la cultura española

Presentación en el Hotel Palace de la programación en homenaje a la Generación del 27, diseañada por el Ayuntamiento de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid volverá a abrir sus cafés, sus teatros y sus bibliotecas a la constelación de poetas, cineastas, pensadoras, dramaturgas y artistas que hizo de la capital uno de los grandes escenarios de la Edad de Plata. Cien años después, la Generación del 27 regresará a la capital a través de una programación cultural diseñada por el Ayuntamiento con más de un centenar de propuestas de teatro, cine, poesía, danza, música, exposiciones y recitales.

La iniciativa, bajo el título 'Madrid en la Generación del 27', se desarrollará desde finales de 2026 y durante todo 2027 con un presupuesto de 2,82 millones de euros. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha sido la encargada de presentar esta iniciativa acompañada por el escritor Jorge Volpi en el 27 Club Bar del Hotel Palace, enclave mítico donde Federico García Lorca, Salvador Dalí y Luis Buñuel compartieron conversaciones, jazz y amistad.

En ese mismo espacio se escribió también una de las anécdotas de aquella juventud creadora: la carta en la que Lorca y Dalí pidieron ayuda al escritor Claudio de la Torre después de que Buñuel agotara su dinero en Madrid y necesitara regresar a Zaragoza.

Durante la cita, la delegada ha reivindicado Madrid como el gran lugar de encuentro de una generación formada por hombres y mujeres que encontraron en la capital un espacio de aprendizaje, camaradería y libertad.

"¿Cuántas veces en España habían coincidido en el tiempo y en el espacio semejante número de cabezas privilegiadas?", se ha preguntado, al tiempo que ha defendido que la del 27 fue una generación de amistad, talento y modernidad, pero también una generación rota después por la guerra, el exilio y la dictadura.

En ese mapa aparecen nombres como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre, Luis Buñuel, Salvador Dalí, María Zambrano, María Teresa León, Rosa Chacel, entre muchos otros.

Como antesala del centenario, el Hotel Palace acogerá desde septiembre un ciclo de conversaciones literarias impulsado por Be Cooltural en el 27 Club, recuperando el espíritu de encuentro intelectual que marcó históricamente este espacio desde su inauguración en 1912.

"LA GENERACIÓN DEL 27 VIVE Y VIVIRÁ PARA SIEMPRE"

Para Rivera de la Cruz, la Generación del 27 "forma parte de la memoria cultural y sentimental de Madrid" y esta programación aspira a estar "a la altura de su legado". Será, ha añadido, un proyecto que quiere convertir Madrid "en el gran escenario del recuerdo y la reivindicación de aquellos autores irrepetibles".

La delegada ha insistido además en que el centenario debe ir más allá de una efeméride puntual. "Lo malo de los centenarios es que se circunscriban a un momento concreto. La Generación del 27 vive y vivirá para siempre", ha defendido.

También ha subrayado la deuda histórica con las mujeres del 27, sin la cuales esta generación "no se podría entender", así como con el conjunto de autores, que "lo dieron todo" a la literatura en español. "Que el próximo año sea un largo brindis por todo lo que les debemos", ha concluido.

EL TEATRO, EJE DEL CENTENARIO

El teatro será uno de los grandes pilares de la programación. El Teatro Español abrirá su homenaje con 'Yerma', de Lorca, obra estrenada por primera vez en 1934 en ese mismo escenario, y sumará después las otras dos piezas de la trilogía lorquiana: 'Bodas de sangre' y 'La casa de Bernarda Alba'. El coliseo municipal incorporará además voces esenciales y menos transitadas del 27, como Luisa Carnés, con 'El eslabón perdido'; Victorina Durán, con 'Al margen'; y María Zambrano, con 'La tumba de Antígona'.

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa dedicará también parte de su temporada al centenario con la producción propia 'La profanación de Don Juan. Delirio de Buñuel, Dalí y Lorca', además de 'Doña Rosita la soltera' y 'Doña Jimena Díaz de Vivar, gran señora de todos los deberes', de María Teresa de León, una de las grandes creadoras del 27 cuya voz quedó durante años ensombrecida por el brillo de sus contemporáneos.

La escena se completará con propuestas en Matadero Madrid, donde la Nave 10 acogerá '27 Generation Tour'. Condeduque se sumará con espectáculos como 'Lorca y Gómez de la Serna: performers', 'Réquiem por la Generación del 27' y 'Verbena, imprenta y café', mientras que el Teatro Circo Price acercará este universo al público familiar con 'Los amigos de Pamplinas'.

CINE, DANZA Y MÚSICA

La danza y el flamenco tendrán presencia en Centro Danza Matadero, que organizará el coloquio 'La danza flamenca en la Generación del 27' y la gala 'Los nuevos flamencos bailan 27', donde nuevos creadores del baile y el cante dialogarán con figuras como Lorca, Manuel de Falla, la Niña de los Peines, Caracol, la Argentinita o Ignacio Sánchez Mejías. En mayo, Antonio Ruz y Alberto Conejero estrenarán 'Poemas para un cuerpo', inspirado en Luis Cernuda.

El cine ocupará otro bloque destacado con dos ciclos en Cineteca Madrid. El primero, 'La otra Generación del 27', estará dedicado a los humoristas del movimiento con títulos como 'La vida en un hilo', 'Eloísa está debajo de un almendro', 'Los hijos de la noche' y 'El crimen de Pepe Conde'. El segundo, 'Viajando a la luna: la Generación del 27 y el cine', explorará la relación de Lorca, Rafael Alberti, José Bergamín o Manuel Altolaguirre con el séptimo arte.

A esta mirada se sumará el ciclo 'Buñuel', organizado por el Institut Français de España y el Instituto Cultural de México, mientras que Casa de América abordará la dimensión transatlántica del 27 con propuestas sobre el exilio, la memoria, la creación y 'Las Sinsombrero'.

Rivera de la Cruz ha querido recordar durante la presentación a los países que acogieron a los creadores españoles expulsados por la guerra y la dictadura, "para que el talento que España expulsó encontrara un lugar para seguir desarrollándose". También ha destacado la importancia de esa diáspora cultural, desde la que muchos de ellos siguieron "creando y sosteniendo el peso intelectual de aquella generación".

La música llegará de la mano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con el recital 'Música española en tiempos de la Generación del 27', y la tauromaquia tendrá presencia a través del congreso de la Fundación Toro de Lidia, dedicado a la relación del 27 con el mundo taurino y con especial atención a Ignacio Sánchez Mejías.

MUSEOS Y BIBLIOTECAS PARA RELEER EL 27

Los museos municipales profundizarán en el vínculo entre Madrid y la Generación del 27. El Museo de Historia de Madrid reivindicará el papel de las mujeres del 27, mostrará piezas vinculadas a Lorca y dedicará atención a espacios como La Casa de las Flores. El Museo de Arte Contemporáneo presentará la exposición '27x27: Ramón Gómez de la Serna y la Generación de la vanguardia', mientras que la Imprenta Municipal-Artes del Libro exhibirá cada mes ediciones excepcionales de autores como Alberti, Lorca o Emilio Prados.

También se sumarán el Palacio de El Capricho, con una conferencia sobre 'Los Bauer, la CIAP y la Generación del 27', y el Palacio de Liria, que mostrará primeras ediciones de autores del 27 en su biblioteca.

Las bibliotecas municipales serán otro eje de la conmemoración con recitales, talleres, clubes de lectura, encuentros y 'Rincones de lectura del 27'. El Día Mundial de la Poesía y el Día del Libro estarán dedicados a esta generación, con lecturas colectivas y propuestas infantiles inspiradas en Miguel Hernández.