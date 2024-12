Madrid limita a 250 autorizaciones al año para músicos callejeros con distancia mínima a las viviendas

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha limitado a 250 autorizaciones al año para músicos callejeros con una distancia mínima de tres metros en los accesos a viviendas, locales y salidas de emergencias, tal y como consta en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) y tras las quejas vecinales.

Según la instrucción firmada por el concejal presidente de Centro, Carlos Seguro, para el ejercicio de la actividad será necesario que cada intérprete, ya sea solista o pertenezca a un grupo musical, disponga de autorización individual.

Por lo tanto, cada intérprete, pertenezca o no a un grupo musical, deberá presentar la correspondiente solicitud. La autorización tendrá por objeto, exclusivamente, la realización de interpretaciones musicales en el espacio público, quedando excluidas cualquier otra forma de expresión artística (teatro, danza, performance, poesía, mimo, etc.). Las autorizaciones serán personales e intransferibles y no podrán ser objeto de cesión o transmisión.

Además, se delimitan también los espacios de actuación y los horarios. Las zonas más restringidas son aquellas en las que no se permite amplificación sonora ni percusión de ninguna tipo, con un horario de viernes a domingo de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

En ello se incluyen plazas como la de la Armería, Jacinto Benavente, de Oriente, Lavapiés, Tirso de Molina, plaza de la Villa o de las Comendadoras. También, la calle Arenal, Pez, Carretas y el Pasaje Dore, así como el Paseo del Prado o la Glorieta de Atocha.

Los objetivos que se persiguen con esta norma son compatibilizar los músicos de calle con la convivencia de comerciantes y vecindad y el derecho al descanso; la utilización adecuada de los espacios públicos; garantizar una música de calidad, con unas condiciones de espacio, de horarios y medioambientales adecuadas, y garantizar la seguridad jurídica en la tramitación de las autorizaciones

La zona de El Rastro se dividirá en diferentes tramos en los que los músicos podrán realizar su interpretación siempre en consenso con los comerciantes y vendedores ambulantes.

Los músicos deberán situarse a 75 metros de distancia entre sí y no superar los límites de los niveles sonoros permitidos.