Madrid no aumentará decibelios permitidos y alegará para que sea la Comunidad quien autorice eventos extraordinarios

Archivo - El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealdaldesa, Inma Sanz - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado que no aumentarán los decibelios permitidos en la ordenanza y ha anunciado que el Ayuntamiento presentará alegaciones en la regulación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) para que siga siendo la Comunidad la competente en autorizar los eventos extraordinarios.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba ayer el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), una nueva Ley del Suelo con la que el Ejecutivo madrileño busca agilizar el desarrollo urbanístico, facilitar la construcción de vivienda y reducir los plazos de tramitación de planes urbanísticos de los actuales doce años a un máximo de cuatro. Dentro se encuentra la modificación de la LEPAR.

En cuanto al ruido y la vía libre que la modificación normativa da a los ayuntamientos, el alcalde ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el Ejecutivo municipal "en principio" no tiene previsto modificar la ordenanza que determina el límite de decibelios en la ciudad de Madrid.

Esa modificación "merecería un debate muy amplio donde también debieran estar presentes los grupos municipales porque es una cuestión muy sensible, que afecta a la calidad y al bienestar de los vecinos". "Nosotros esto no nos lo planteamos en este momento y, en su caso, debería ser una cuestión que suscitara un amplio debate, si en algún momento dado planteáramos que se pudiera llegar a su modificación", ha argumentado.

FUEGO VIVO EN HOSTELERÍA

La modificación autonómica prohíbe asimismo la utilización de fuego vivo dentro de la hostelería, una medida que el alcalde ha calificado de "razonable". La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha confirmado que el borrador de la nueva ordenanza de prevención de incendios está "muy avanzado" y en él se incluirá esta modificación normativa autonómica porque "es una medida de seguridad necesaria".

A lo largo de los últimos meses, y sin ser ámbito normativo, "el Ayuntamiento ha ido trabajando con el sector a través de una serie de recomendaciones para evitar el uso de llama viva y ceñirlo solo a determinados espectáculos o a sitios donde las condiciones de seguridad lo puedan permitir".