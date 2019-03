Madrid no opta por el cupo del 20% de militares para cubrir jubilaciones en Policía para no envejecer la plantilla

Publicado 19/03/2019 10:50:24 CET

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha explicado que el área no opta por el cupo del 20 por ciento de militares de tropa y marinería que permite la Ley de Policía Local de la Comunidad para cubrir las jubilaciones para no envejecer la plantilla.

La pregunta ha llegado a la comisión del ramo por parte de PSOE y Cs, que han recibido notificaciones con esta petición por parte de la asociación de tropa y marinería. La edil de Cs Ana Domínguez ha expuesto que el real decreto de adelanto de la edad de jubilación entre los policías locales supondrá "una merma en el Cuerpo" que ha cifrado entre 900 y mil agentes en dos años, tanto por jubilaciones ordinarias como extraordinarias.

El Ayuntamiento de Madrid firmó con el Ministerio de Defensa un protocolo en octubre de 2005 por el que posibilita la reserva de un 20 por ciento de plazas de acceso libre a la Policía por parte de militares en últimos diez años de su carreras, una posible reserva que se mantiene en la nueva ley.

El concejal del PSOE Ramón Silva ha expuesto que unos 5.000 militares deberán abandonar las fuerzas armadas por edad, motivo que le ha llevado a recordar que las administraciones pueden convocar ese 20 por ciento de plazas sin que compute como tasa de reposición y que podría ser una vía para incorporar más personal teniendo en cuenta las jubilaciones anticipadas.

Barbero ha remarcado que la ley de Coordinación de Policía Local de la Comunidad dice que "se podrá" determinar una reserva de plazas para el acceso de militares profesionales de tropa y marinería. "Es un podrá, no es una obligación", ha remarcado. Esa misma ley establece en su punto 42.2 de manera "taxativa" que la policía "deberá reservar" un 20 por ciento para profesionales de otros cuerpos de policías locales. "Y esto es lo que estamos llevando a término", ha indicado.

El delegado ha puesto el acento en la edad para explicar por qué no se opta por el 20 por ciento del cupo para militares ya que no rejuvenecería una plantilla como la de la Policía Municipal, con una media de edad muy elevada, de 45,8 años, debido en gran parte, como ha señalado, "a que el PP no sacó oposiciones en cinco años". También ha recordado que a los 55 años los agentes pasan a segunda actividad dejando las labores operativas en vía pública.

Además, ha señalado que si se diera acceso a la reserva del 50 por ciento de plazas de promoción interna de funcionarios con actividades análogas, a la del 20 por ciento para militares, a la del 20 por ciento para otros cuerpos de policía, "sólo quedaría disponer de un 10 por ciento de acceso libre para personas no pertenecientes a otras administraciones" y así no se conseguiría el deseado "rejuvenecimiento de la plantilla". Es por eso que en este momento no se optará por ese 20 por ciento para militares aunque "puede ser distinto a medio o largo plazo".