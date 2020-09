Madrid pide a Hacienda un "Real Decreto express" sobre el superávit pactado previamente con los ayuntamientos

Almeida es uno de los alcaldes que se opone al acuerdo alcanzado entre la FEMP y el Gobierno para la cesión de los remanentes al Estado

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha solicitado este martes al Gobierno central un "Real Decreto express" sobre los remanentes de tesorería que sea previamente pactado con los ayuntamientos.

Madrid es una de las ciudades que se ha sumado a un manifiesto --suscrito por "más de 30 alcaldes-- contra el acuerdo alcanzado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda que permite a los consistorios ceder sus remanentes al Estado, que serían devueltos en 15 años, y permite el acceso a 5.000 millones a fondo perdido.

"No es una cuestión partidista porque somos treintaitantos acaldes de trece partidos que nos hemos reunido hoy. Estamos desde el PP y Cs hasta Junts Per Cat, Coalición Canaria o el BNG. Si todos estamos de acuerdo menos un partido... Igual el que está en mala posición es el Gobierno", ha lanzado Almeida en una entrevista en 'Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha recalcado que él espera "poder usar todo el remanente de tesorería y que la regla de gasto no se tenga que cumplir en 2021".

Asimismo, ha censurado que se diga "dónde hay que gastarlo" y, aunque entiende la importancia de cuestiones como la agenda urbana y la sostenibilidad, ha afeado que se queden fuera de los posibles destinos de estos fondos cuestiones como la reactivación económica o el turismo.

Al respecto, ha criticado también que en este acuerdo, que no cree que vaya a salir adelante en el Congreso de los Diputados, de deje fuera a las corporaciones que no tengan remanentes. "Los zaragozanos tendrán derecho a percibir el dinero, ¿no?", ha planteado el regidor madrileño.

Es por ello que ha pedido una negociación, ya que entiende que la posición de los alcaldes es una "unida y firme" y ha puesto en valor que se hayan puesto "en los tiempos actuales" trece formaciones de acuerdo durante un encuentro que ha sido "constructivo y sin ataques innecesarios al Gobierno".

"Sentémonos a negociar, hagamos un Real Decreto 'express'. Va a ser difícil que todo se pueda atender y tendremos que ceder... Y el plazo, cuanto antes. Mejor hoy que mañana y mejor mañana que pasado mañana", ha zanjado.