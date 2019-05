Madrid en Pie se compromete a mejorar las condiciones de los trabajadores de 13 escuelas municipales de música

Publicado 10/05/2019 14:05:01 CET

La candidatura Madrid en Pie Municipalista se ha comprometido a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de 13 escuelas municipales de música y danza para equiparar los pliegos de condiciones con los de la escuela de Centro María Dolores Pradera, creada por Equidad.

Esto supone, según explican, mejorar las condiciones laborales de los 250 trabajadores que a día de hoy "cobran la mitad que profesores de conservatorio" y también apuesta por ampliación del horario de las escuelas a las mañanas y fines de semana, así mejora de su carácter pedagógico y apertura a los barrios.

Madrid en Pie Municipalista ha firmado este miércoles un compromiso para la mejora de la red de escuelas municipales de música y danza del Ayuntamiento de Madrid. A la reunión con el comité sindical, formado en su totalidad por CCOO, ha asistido la concejal candidata Rommy Arce que se ha comprometido a equiparar los pliegos de las 13 escuelas municipales con el de la escuela María Dolores Pradera.

Los trabajadores han criticado durante el encuentro que "nunca entendieron" por qué el Consistorio creaba una nueva escuela "de excelencia" en lugar de mejorar el servicio y condiciones laborales de la red ya existente.

Ania De Isla, portavoz del comité, ha reclamado igualdad salarial, educativa y laboral y en este sentido demandan especificación de los salarios no solo para la dirección y personal docente, sino también para el administrativo, de conserjería y limpieza; fijación del precio/hora en el pliego e inclusión del 50 por ciento de jornada como horas no lectivas para el personal docente, presenciales y no presenciales, aumentando así la calidad pedagógica y con ello la calidad del servicio.

"No podemos permitir que con la misma titulación profesional los profesores y profesoras de las escuelas municipales de Música y Danza cobren la mitad que un docente de un conservatorio privado" ha recordado la actual concejal presidenta de Arganzuela y Usera.

La representante sindical ha dicho que "actualmente los salarios por jornadas parciales en las escuelas de música están entre 500 y 600 euros aproximadamente, mientras que el salario en un conservatorio por la misma jornada asciende a una media 1.750 euros".

Por su parte, Rommy Arce también ha señalado que el Área de Equidad "tenía todas las herramientas" para haber hecho posible la mejora de estas condiciones por medio de las cláusulas sociales en la contratación que impulsó el candidato de Madrid en Pie Carlos Sánchez Mato como concejal del Área de Economía y Hacienda.

La edil se ha comprometido a incluir la contratación por jornada completa frente a la parcial, mayoritaria actualmente, para acabar con la precariedad e inestabilidad laboral.

La medida sería acompañada de la ampliación del horario de las escuelas a las mañanas y fines de semana. "Apostamos por dar un impulso a esta red y ampliar su dimensión social y educativa a una misión comunitaria que ayude a mejorar la convivencia e integración en nuestros barrios, integrando sus actividades en los distintos circuitos culturales de la ciudad, organizando de eventos artísticos de interés en las escuelas e incorporando horas de orientación psicopedagógica".