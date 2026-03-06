Madrid pone en valor la labor de las mujeres en la sociedad por el 8M con tres actos institucionales

Archivo - Decenas de personas sostienen una pancarta durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2024 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y la Delegación de Gobierno ponen en el foco la trayectoria, labor y contribución a la sociedad que realizan las mujeres con tres actos institucionales que se realizan este viernes por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

A nivel regional, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, será la encargada de presidir los Reconocimientos 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer desde la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia, donde destacan los premios a la lucha de las mujeres iraníes por su libertad, la política y activista mexicana Alessandra Rojo, la empresa española Ausonia y al ginecólogo Juan Vidal, actual jefe de Ginecología del Hospital Ruber Internacional.

Se trata de unos premios que quieren ensalzar trayectorias profesionales destacadas por su dedicación, talento y contribución a la sociedad y de los que ha sido informado el Consejo de Gobierno en su reunión de este miércoles.

En esta XV edición, la lucha de las iraníes tanto dentro como fuera de su país será distinguida con uno de los reconocimientos por su valentía y determinación al desafiar la opresión y reclamar reformas democráticas.

Este movimiento se ha convertido en "un símbolo de resistencia pacífica y de defensa de la libertad y la igualdad de derechos". En concreto, recibirá el galardón Arezoo Mojaverian, activista iraní, acompañada de 10 miembros de la asociación La voz de Irán.

PREMIOS CLARA CAMPOAMOR EN LA CAPITAL

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid se adelanta al Día Internacional de las Mujer con un acto institucional en el que entregará sus Premios Clara Campoamor en una edición en la que Irán se llevará también los focos.

El conflicto internacional abierto por Estados Unidos e Israel contra Irán estallaba pocos días después de conocerse que el Ayuntamiento que encabeza José Luis Martínez-Almeida entregará la Mención de Honor del Clara Campoamor a la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos en España.

Fundada en Madrid en 2009 por un grupo de iraníes residentes, esta organización no gubernamental da a conocer y condena la violación de los derechos humanos en Irán. A través de sus manifestaciones denuncian cómo el régimen de los ayatolás ha venido ejerciendo una represión sistemática contra las mujeres.

El Premio Clara Campoamor 2026 irá a parar a la escritora y periodista madrileña Julia Navarro, la autora de 'El niño que perdió la guerra', 'Dime quién soy', 'Dispara, yo ya estoy muerto', 'La sangre de los inocentes', 'La Biblia de barro', 'Tú no matarás', 'La hermandad de la Sábana Santa' o 'Historia de un canalla', todos ellos en el top de los libros más vendidos en España.

LA DELEGACIÓN RECONOCE A "OCHO MUJERES" POR "OCHO MOTIVOS"

Por su parte, la Delegación del Gobierno celebrará también este viernes la tercera edición de los reconocimientos '8M. 8 Mujeres, 8 Motivos", una iniciativa en la que ciudadanos, asociaciones e instituciones han podido presentar sus candidaturas de mujeres "ejemplo de superación y lucha por la igualdad".

El acto tendrá lugar en el Espacio Mujer Madrid (EMMA), y entre las galardonadas destaca la comunicadora y humorista Henar Álvarez, a quien se reconocerá por usar el humor como vía de reflexión para la igualdad y por convertirse en "una voz necesaria y clara de su generación".

Junto a ella, los galardones de la Delegación del Gobierno reconocerán a la presidenta de la Real Academia de Ciencias de España, Ana María Crespo, la primera mujer en liderar la institución en sus 177 años de historia; y Emilia Lozano, que a sus 70 años fundió la ONG Somos Acogida.

También destacan otras mujeres anónimas como la agente de la Guardia Civil María José Vera; o la policía nacional Milagros Gómez; así como Virginia de la Fuente, encargada de la Presa de El Pardo desde hace 29 años; o la sindicalista Nati Camacho, defensora de los derechos del sector textil durante el franquismo.