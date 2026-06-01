Madrid recuerda la "capacidad de concordia" de la periodista Paloma Gómez Borrero con una placa en su domicilio - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Madrid recuerda la "capacidad de concordia" de la periodista madrileña Paloma Gómez Borrero, corresponsal en el Vaticano durante cinco pontificados, con una placa en el que fuera su domicilio, en la céntrica calle Libertad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descubierto la placa en memoria de Paloma Gómez Borrero (1934-2017) cuando faltan pocos días para el aterrizaje en la capital del Papa León XIV. De ella, el alcalde ha destacado su gran "capacidad de concordia" respecto a los que pensaban diferente y que supo "ganarse a todos con su forma de contar las noticias".

También ha subrayado "el trabajo, el esfuerzo y la constancia" de una de las periodistas que fue "referente en la información vaticana", una profesional que viajó por todo el mundo junto a Juan Pablo II, lo que los convirtió en "un dúo inolvidable para todos".

Tampoco ha olvidado el camino que Gómez Borrero abrió a su sucesora como corresponsal, Paloma García Ovejero, primera mujer en ocupar la viceportavocía de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Durante el descubrimiento de la placa, el hijo de la periodista, Ranieri de Marchis, ha transmitido el agradecimiento en nombre de la familia y ha destacado lo "orgullosa" que se sentía su madre de ser madrileña porque, "a pesar de que su profesión y su vida familiar la llevaron a Roma, nunca perdió los lazos con su ciudad natal".

La concesión de esta placa en homenaje a Gómez Borrero fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno de la Junta Municipal de Centro del pasado mes de abril.