Madrid reparcelará 20 millones de m2 en Valdecarros en 2026, tanto como todos los Desarrollos del Sureste hasta la fecha

Archivo - Un obrero trabaja en la construcción de una vivienda nueva, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). Entre 2025 y 2026 Madrid vivirá la entrega de miles de viviendas nuevas (tanto de venta como de alquiler asequible), mientras se preparan los - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos de Madrid para 2026 en el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, incluye como iniciativa más importante la reparcelación del Sector de Valdecarros, que abarca 20 millones de metros cuadrados, una superficie equivalente a todos los Desarrollos del Sureste impulsados hasta la fecha.

Sobre los terrenos de Valdecarros se levantarán más de 50.000 nuevas viviendas con las que "se permitirá aliviar la demanda inmobiliaria", ha argumentado el Consistorio después de que la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, presentara el proyecto para 2026. La mitad de las viviendas proyectadas serán protegidas.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad contempla un presupuesto de 1.988,2 millones de euros para el próximo año, 67 millones de euros más que en 2026, lo que representa un 3,5% más que en el año en curso.

Para la mejora de la movilidad urbana, destaca durante este ejercicio la continuación de la ejecución de la considerada como "la gran obra del mandato", el Paseo Verde del Suroeste. Culminará el soterramiento de la A-5 para finales de 2026 y se licitará el proyecto de urbanización del bulevar que se construirá sobre el túnel, cuyo anteproyecto está actualmente en fase de redacción.

HASTA 18.000 VIVIENDAS EN LA NUEVA CENTRALIDAD DEL ESTE

En materia de urbanismo, se allanará el camino a la construcción de más viviendas en la capital con la reparcelación de la Nueva Centralidad del Este, que albergará en torno a 18.000 viviendas, y el Ensanche de San Fernando, que sumará a la ciudad otras 800.

A destacar que se creará un nuevo campus de innovación en Valdebebas que impulsará el crecimiento en la economía del conocimiento, la digitalización y la innovación.

Las cuentas de 2026 contemplan la ejecución del contrato público para el desarrollo, soporte y mantenimiento de la plataforma Madrid-DBP (Digital Building Permits), "una herramienta municipal innovadora y pionera que revolucionará el sector con la automatización de las licencias urbanísticas para la ciudad, permitiendo agilizar su tramitación, lo que redundará en la reducción de costes y los tiempos de espera para acceder, por ejemplo, a una vivienda en Madrid".

LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

La limpieza y la conservación de las zonas verdes recibirá más de 1.000 millones de euros a estos dos ámbitos. Se reserva una partida de 330 millones para la limpieza viaria, Selur e interbloques y 423 millones para la recogida y tratamiento de residuos, de los que 286 millones son para la recogida de residuos, la conservación de contenedores y la gestión de los puntos limpios de la ciudad, que se sumarán al tratamiento de residuos en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, y 137 millones de euros, para incrementar el reciclaje y reducir el vertido.

También para acometer los trabajos necesarios para continuar minimizando las afecciones del parque en el entorno. Además se incrementará la cuantía que se dirige a parques y zonas verdes con más de 200 millones de euros para realizar obras de mejora en la Casa de Campo, el parque del Retiro, la Quinta de Torre Arias, Fuente del Berro o Quinta de los Molinos.