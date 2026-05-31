Madrid reúne a 10.000 corredores en la Madrid Vintage Run 2026

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, participa Madrid Vintage Run 2026 - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha sido hoy escenario de la carrera popular Madrid Vintage Run by Total Energies 2026, en la que se han dado cita 10.000 corredores.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha participado en esta prueba, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional, con un recorrido de 10 kilómetros entre los distritos de Tetuán y Usera, desde la calle Bravo Murillo a Antonio López, pasando por los distritos de Chamberí, Centro y Arganzuela.

La carrera, considerada como una de las más rápidas del mundo, ha contado con la presencia de un atleta de reconocimiento internacional, Rodrigue Kwizera, recientemente nacionalizado español y que ha alcanzado hitos como la séptima posición en los 10.000 metros del Campeonato del Mundo de Budapest de 2023.