Madrid rinde homenaje a su historia coctelera con el libro 'Madrid Cocktail. Memoria líquida de la capital'

Libro 'Madrid Cocktail. Memoria líquida de la capital'. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, junto con la Academia Madrileña de Gastronomía, ha presentado el libro 'Madrid Cocktail. Memoria líquida de la capital', una publicación que recorre más de un siglo de historia de la coctelería madrileña y rinde homenaje a los bares, tabernas y profesionales que han hecho de esta tradición una parte esencial de la identidad de la ciudad.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha presentado este jueves la obra, escrita por François Monti y Abraham Rivera y editada por Abalon Books, en un acto celebrado en la coctelería 1862 Dry Bar, al que también han asistido los autores y representantes de la Academia Madrileña de Gastronomía.

El libro recupera figuras pioneras como Hippolyte Pidoux, Pedro Chicote, Jacinto Sanfeliú o Fernando Gaviria, y repasa escenarios emblemáticos como el Bar Cock o el Museo Chicote, además de abordar la actual etapa de auge de la coctelería, representada por nombres como Diego Cabrera o Carlos Moreno y locales como Viva Madrid, O'Clock y Salmón Gurú, incluido entre los mejores del mundo según la lista The World's 50 Best Bars.

'Madrid Cocktail. Memoria líquida de la capital' también refleja el papel de los hoteles Ritz y Palace en la introducción de la modernidad líquida en la ciudad y recorre recetas clásicas como el Dry Martini o el Vermut Chin, mostrando cómo la evolución de los cócteles ha acompañado la transformación urbana, social y cultural de Madrid.

Maíllo ha destacado que este libro "es un homenaje a todos los que han creado esa historia de algo tan madrileño" y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento por preservar "lo que hace única" a la capital, como su cultura líquida y su patrimonio gastronómico. La concejala ha recordado además que la gastronomía es el segundo motivo de visita a Madrid, y que desde el Área Delegada de Turismo se trabaja para fortalecer su proyección internacional.

Esta publicación se enmarca en la colaboración entre el Área Delegada de Turismo y la Academia Madrileña de Gastronomía, que ya han impulsado otras iniciativas para difundir el patrimonio culinario madrileño, como el libro 'Madrid Gastro. La nueva movida' o la campaña Cómete Madrid.