Madrid sigue creciendo con más de 7,1 millones de ciudadanos a cierre de 2025 y aumento en pequeños municipios

Archivo - Plaza ubicada en el término municipal de La Hiruela, a 10 de junio de 2021, en La Hiruela, Madrid, (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid sigue creciendo hasta superar los 7,1 millones de ciudadanos a cierre de 2025, en concreto, 7.113.886, con un aumento de la población en los municipios de la periferia y, en concreto, en los de menos de 2.500 habitantes.

La población superó por primera vez el umbral de los siete millones en 2024 y ha crecido desde 2021, cuando se registraron un total de 6,72 millones de madrileños en todo el territorio de la región, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, y según las predicciones del Gobierno regional, la región alcanzará los ocho millones de habitantes en los próximos 15 años, con más desarrollo en el área metropolitana, para lo que ven necesario reformar el sistema de financiación autonómico que dé respuesta a este incremento poblacional.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha hecho hincapié en sus intervenciones en la proyección de crecimiento para la población censada en la región, que refleja un importante crecimiento de más de un millón de habitantes en los próximos 15 años --de los cuatro que crecerá España--.

En ese periodo se prevé que la población en la ciudad de Madrid se reduzca, pasando del 49% al 37%, por lo que el peso relativo de la capital podría caer 12 puntos, en favor de la corona metropolitana, que aumentará un 8%. Además, la población centenaria se va a cuadruplicar y cuatro de cada 10 personas serán mayores de 55 años.

"La Comunidad de Madrid no deja de crecer", ensalzó esta misma semana el consejero, quien ha subrayado que cada vez son más las personas que eligen la región para "vivir, trabajar y desarrollar sus proyectos regionales".

De esta forma, la población de los municipios continúa creciendo, en especial, la de los más pequeños. Según los últimos datos del INE, aquellas localidades de menos de 20.000 habitantes registraron el año pasado un aumento del 18,4% con respecto a 2024; los de menos de 5.000 subieron un 17,6% y los que tienen menos de 2.500 vecinos incrementaron un 17,2% en este periodo.

El Ejecutivo autonómico puso en marcha a finales de 2024 el programa Pueblos con Vida, un plan con 13 medidas para revitalizar los municipios de menos de 20.000 habitantes. Entre sus objetivos destaca fijar población y atraer vecinos, impulsar el desarrollo económico y el turismo, contribuir al reequilibrio territorial y reforzar los servicios públicos.