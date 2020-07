Madrid se suma a la campaña de la Unesco 'Vuelta a la normalidad. Unidos por el patrimonio'

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha acogido este lunes la presentación de la campaña de la Unesco 'Vuelta a la normalidad. Unidos por el patrimonio' según la cual la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura quiere asentar la nueva normalidad sobre estos pilares de la Unesco.

Ha sido el embajador honorífico de la Unesco, Kitín Muñoz, quien ha puesto en valor que esta campaña de la Unesco "habla de la lo que debe ser la normalidad en la era poscovid". "Me pregunto si todos los que volvemos a la normalidad tienen comportamientos normales. No es normal derribar estatuas, quemar libros por el hecho de eliminar una lengua. Tampoco es normal quemar o destruir lo que no nos parece bien porque es distinto a nosotros", ha apuntado.

Además, ha calificado de "maravillosa" la candidatura del Paseo del Prado y el Retiro como patrimonio mundial, ya que "aglutina valores paisajísticos" y cuenta asimismo con "autenticidad y protección jurídica".

"Tanto el Prado como el Retiro son lugares vividos por los madrileños; hacen de ellos lugares únicos que desbordan humanidad. Son un paraíso, un oasis en medio de la ciudad de Madrid", ha continuado para, a continuación, ensalzar el papel de la Corona en la conservación de estos bienes. "El rey Felipe II, Felipe IV. Todos los reyes dieron lo mejor de sí", ha apostillado.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que Madrid aspira a tener monumento patrimonio de la humanidad gracias a este enclave "único y privilegiado" que además "reúne ejemplos de arquitectura como el Paseo del Prado o el Palacio de Telecomunicaciones".

Por su parte, la delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, ha asegurado que el Gobierno municipal "está convencido de que el patrimonio histórico y su conservación son cuestiones trascendentales para la vuelta a la normalidad", y ha indicado que ya se desea volver a las calles de la capital.

"Deseamos volver por las calles de Madrid. Deseamos volver a esa vida tan alegre. El patrimonio histórico es la expresión más digna de aprecio en la aportación histórica de los españoles. A veces nuestras propias ciudades son desconocidas para nosotros, ir deprisa hace que en ocasiones no miremos hacia arriba", ha apuntado.

LA CANDIDATURA

El bien aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Paisaje Cultural y para ello debe demostrar lo que la UNESCO denomina Valor Universal Excepcional.

En el caso del Paseo del Prado y El Retiro este valor está ligado a la unión de cultura y naturaleza. Esta zona, enclavada en el corazón de la ciudad, cuenta con una superficie de 190 hectáreas, de las cuales el 75 por ciento son espacios verdes.

El bien que aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad en la categoría de Paisaje Cultural incluye el Paseo del Prado entre Cibeles y la Plaza de Atocha, todo el parque de El Retiro, y el barrio de los Jerónimos.

Dicha zona incluye el Palacio de Cibeles, actual sede del Ayuntamiento de Madrid, el Banco de España, la Casa de América, el Cuartel General del Ejército de Tierra (Palacio de Buenavista), el Banco de España, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Congreso de los Diputados, los hoteles Palace y Ritz, la Bolsa, el Cuartel General de la Armada, el Museo Naval, el Museo del Prado, el Museo Nacional de Artes Decorativas, la Real Academia Española de la Lengua, la Iglesia de los Jerónimos, el Real Jardín Botánico, el Real Observatorio Astronómico, el Museo Nacional de Antropología, la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Cuesta de Moyano, el CaixaForum y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre otros.

A ellos se suman la lista de monumentos como la Puerta de Alcalá, las fuentes de Cibeles, Apolo y Neptuno, la de la Alcachofa, el Obelisco a los Caídos o el monumento a Alfonso XII en el estanque del Retiro. Incluye más de 21 bienes de interés cultural y muchos de los fondos y colecciones que contiene son de dimensión universal, como la Real Academia, las obras de Goya, Velázquez, Picasso, las colecciones de láminas y archivo del Real Jardín Botánico o el telescopio Herschfeld).