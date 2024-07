Madrid tilda de "positiva" la reunión técnica sobre Mad Cool y cree que el dispositivo está "suficientemente preparado"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha calificado de "positiva" la reunión que se celebró este miércoles sobre el festival Mad Cool y ha valorado que el dispositivo para llevarlo a cabo en condiciones de seguridad está "suficientemente preparado".

"Fue una reunión muy positiva en la que todos los servicios del Ayuntamiento de Madrid, Samur, Policía, Bomberos, Movilidad, estuvieron presentes y otros servicios de otras administraciones públicas. Estuvieron viendo todos los detalles, también por parte del Ayuntamiento de Getafe, viendo cada uno de los flecos que pudieran quedar respecto a los accesos y a las entradas", ha señalado Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Así, ha afirmado que fue una "reunión absolutamente positiva de colaboración" para ver también de qué manera se puede hacer para que las aglomeraciones sean "las menores posibles". "Entendemos que el dispositivo está suficientemente ya preparado para que se desarrolle con total normalidad ese Mad Cool", ha trasladado al vicealcaldesa.

Tras la carta que ha enviado el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, Sanz ha asegurado que desde la capital no van a entrar en sus "polémicas artificiales".

"Este señor ha venido aquí a promocionarse para algo, él sabrá para qué y desde luego nosotros no vamos a contribuir a eso porque no beneficia en nada a los madrileños. Por lo tanto, colaboración total y absoluta con la Delegación de Gobierno, con los servicios, pero desde luego no vamos a entrar en ni una sola de las polémicas del actual delegado del Gobierno", ha insistido.