Madrid trabaja por remunicipalizar Calle 30 "lo antes posible" pero Almeida no puede garantizar que sea el 1 de enero

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento está trabajando por remunicipalizar Madrid Calle 30 "lo antes posible" pero el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no puede garantizar que el proceso de transformación del modelo llegue el próximo 1 de enero.

"Estamos trabajando para que se pueda hacer lo antes posible. Ya se ha iniciado ese proceso de remunicipalización y la intención, y la instrucción que hemos dado al área de Obras, es que sea lo antes posible. No puedo garantizar que sea el 1 de enero pero el mandato que hay es que se pueda producir lo antes posible esa remunicipalización", ha reconocido el alcalde en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Precisamente este órgano de Gobierno daba luz verde el pasado 27 de noviembre a la compra por casi 104 millones de las acciones que el socio privado Emesa (Empresa de Mantenimiento y Explotación) tiene en Madrid Calle 30 para culminar el proceso de que la sociedad pase a ser cien por cien municipal.

En este momento Madrid Calle 30 es una sociedad de economía mixta en la que el Consistorio posee el 80% del accionariado y el privado el 20 restante. "El objetivo es adoptar la opción más eficiente y sostenible para el Ayuntamiento manteniendo el actual nivel de excelencia en el servicio", explicaba la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, que incidía en que supondrá un ahorro de mil de millones de euros para las arcas públicas en quince años según los estudios externos y los informes internos realizados.

Este ahorro deriva de una mayor eficiencia tanto desde el punto de vista económico como fiscal. Los trabajadores continuarán vinculados a la gestión como hasta ahora.

NACIÓ COMO EMPRESA CIEN POR CIEN MUNICIPAL

El Consistorio asumió en 2004 la titularidad de la M-30 en virtud de la transferencia efectuada por el Ministerio de Fomento y la vía de circunvalación se ha gestionado desde entonces a través de una sociedad mercantil, Madrid Calle 30 S.A., que inicialmente fue cien por cien municipal y posteriormente, en el año 2005, pasó a ser empresa mixta tras la entrada en el capital social del socio privado.

Desde entonces, la relación entre el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad mixta Madrid Calle 30 se ha articulado a través de un contrato de los servicios de gestión integral de la M-30 y, por otro lado, el mantenimiento y explotación de la infraestructura funcionan a través de otro contrato suscrito entre Madrid Calle 30 y Emesa.

Aunque la vigencia de ambos contratos está prevista hasta el año 2040, estaba contemplada la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera ejercitar, como así ha hecho, una opción de compra de las acciones del socio privado en 2025. De esta manera, la sociedad de economía mixta pasará a ser cien por cien municipal.

El Ayuntamiento define la M-30 como "la infraestructura de movilidad urbana más importante de España", con un anillo de 32 kilómetros, de los que 22 discurren a cielo abierto y una decena son subterráneos, lo que constituye la red de túneles carreteros urbanos "más extensa de Europa y la segunda del mundo después de Japón". La vía de circunvalación es también la vía más transitada de España, con 375 millones de desplazamientos y 487,5 millones de usuarios contabilizados el pasado año 2024.