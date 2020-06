Madrid vuelve a registrar fallecidos por Covid, con 4 muertes, y los nuevos contagios caen a solo dos positivos

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha vuelto a registrar nuevos fallecidos por coronavirus en hospitales de la región, concretamente cuatro, tras no reportar ayer ningún deceso por esta enfermedad (en base a los datos del sábado) y los contagios caen únicamente a dos casos, 13 menos con respecto a las últimas 24 horas.

Con los datos recabados por la administración regional en su último informe epidemiológico, Madrid acumula un total de 9.193 fallecidos en hospitales desde el inicio de la pandemia, a los que se suman 5.887 en centros sociosanitarios (como residencias), 911 en domicilios y 28 en otros lugares, como la vía pública.

La Comunidad vuelve a presentar mortalidad asociada al coronavirus tras el primer día sin muertes y encadena varias jornadas con bajo número de óbitos.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció el domingo en su cuenta de Twitter que no se habían registrado nuevos fallecidos. "Grandes noticias: Ayer fue el primer día que Madrid no registra fallecidos por #COVID19. Entre todos podemos conseguir que esta pesadilla no se repita", señaló en un tuit.

Por otra parte, el número de contagios en la autonomía arroja un total acumulado de 73.665 positivos confirmados con pruebas PCR desde el comienzo de la crisis sanitaria, según los datos de la Consejería de Sanidad.

Al respecto, la Comunidad de Madrid en su informe epidemiológico detalla que se han notificado 160 nuevos positivos incorporados con prueba PCR (28 más), si bien especifica que, de ellos, solo dos corresponden a las últimas 24 horas.

Actualmente, según estos datos, las personas hospitalizadas con Covid-19 se sitúan en 223, 12 más en relación a ayer y que rompe la senda de descenso continuado en este campo asistencial.

A su vez, la región registra 12 nuevos paciente hospitalizo por coronavirus y se mantiene la cifra de ingresados desde el inicio de la pandemia en 43.636.

Por otro lado, un total de 67 pacientes están ingresados en centros de la Comunidad con síntomas graves de Covid-19, la misma cifra que ayer.

Madrid no contabiliza ningún nuevo ingreso de pacientes en cuidados intensivos con respecto a las últimas 24 horas y la cifra de personas con coronavirus en UCI continúa en 3.726 desde el inicio de la crisis.

También seis pacientes madrileños han sido dadas de alta en las últimas 24 horas, para un total de 43.041 pacientes que han superado la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, Madrid realiza atención domiciliaria 1.358 personas por coronavirus o sospecha de tener la enfermedad, una actuación que ha alcanzado a 325.835 residentes en la región desde que comenzó la crisis sanitaria.