La madrileña Aránzazu Figueroa será la primera mujer que liderará las Juventudes Socialistas de España

Archivo - La secretaria general de las Juventudes Socialistas de Madrid, Aránzazu Figueroa. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de las Juventudes Socialistas de Madrid será la nueva líder de las Juventudes Socialistas de España (JSE) --y la primera mujer-- al ser la única candidata que se ha presentado para relevar al valenciano Víctor Camino.

Así consta en un comunicado emitido por el equipo de su candidatura en el que han destacado los 120 años de historia de esta organización juvenil, que sí había tenido mujeres al frente de sus divisiones territoriales pero nunca en la federal.

A falta de que se lleve a cabo el proceso de recogida de avales para formalizar la candidatura, que dan por hecho que superará la madrileña, el relevo se formalizará en el 27º Congreso Federal de JSE, que tendrá lugar en Madrid del 8 al 10 de mayo.

Figueroa presentaba su candidatura este lunes con un vídeo en redes sociales en el que ponía el foco en el "auge de la ultraderecha" y reivindicaba a una generación que "no ha venido a conformarse y mucho menos a callar".

'De una vez x todas' es el lema elegido por la candidatura de Figueroa que reivindica que los jóvenes socialistas trabajan para "construir una sociedad en plural y sembrar la esperanza". Propone Figueroa poner "al militante en el centro de la organización" a través de un "proyecto colectivo y de unidad".