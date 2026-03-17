López reivindica a la "siempre combativa" Aránzazu Figueroa, primera mujer al frente de Juventudes Socialistas de España

Archivo - La secretaria general de las Juventudes Socialistas de Madrid, Aránzazu Figueroa, y el secretario general del PSOE-M, Óscar López, durante el 15º Congreso Regional del PSOE-M, en la Universidad Carlos III, a 1 de febrero de 2025 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reivindicado este martes a la madrileña Aránzazu Figueroa, primera mujer que ostentará la Secretaría General de las Juventudes Socialistas de España.

"La primera mujer que estará al frente de las Juventudes Socialistas y no puedo imaginar mejor persona para abrir ese camino. Valiente, comprometida y siempre combativa defendiendo los valores democráticos", ha trasladado el también líder del PSOE-M en sus redes sociales.

La secretaria general de las Juventudes Socialistas de Madrid será la nueva líder de las Juventudes Socialistas de España (JSE) al ser la única candidata que se ha presentado para relevar al valenciano Víctor Camino.

A falta de que se lleve a cabo el proceso de recogida de avales para formalizar la candidatura, que dan por hecho que superará la madrileña, el relevo se formalizará en el 27º Congreso Federal de JSE, que tendrá lugar en Madrid del 8 al 10 de mayo.

Figueroa presentaba su candidatura este lunes con un vídeo en redes sociales en el que ponía el foco en el "auge de la ultraderecha" y reivindicaba a una generación que "no ha venido a conformarse y mucho menos a callar".

'De una vez x todas' es el lema elegido por la candidatura de Figueroa que reivindica que los jóvenes socialistas trabajan para "construir una sociedad en plural y sembrar la esperanza". Propone Figueroa poner "al militante en el centro de la organización" a través de un "proyecto colectivo y de unidad".

Figueroa --proclamada única precandidata-- a través de sus redes sociales ha informado de que este miércoles comenzará a recorrer el territorio "en un proceso apasionante de escucha a la militancia para poner sus necesidades y retos en el centro".

"¡Ya es oficialísimo! Muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño que me habéis mandado en las últimas 24 horas", ha trasladado.