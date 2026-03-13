Madrilucía cancela su edición de 2026 por "circunstancias técnicas y administrativas" y se aplaza a 2027

Archivo - Madrilucía traslada a Madrid el espíritu de la Feria de Abril del 9 de mayo al 7 de junio - IBERDROLA MUSIC - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Madridlucía ha cancelado su edición de 2026 por "circunstancias técnicas y administrativas ajenas al promotor" y ha pospuesto de 2027 su celebración.

Según recogen los promotores en un comunicado, han trabajado "intensamente" en el desarrollo y "planificación técnica" para garantizar su celebración. "Incluyendo la planificación técnica, la tramitación administrativa correspondiente y la formalización de acuerdos con numerosos colaboradores, proveedores y entidades vinculadas al proyecto", destaca.

El objetivo de esta cancelación de 2026 es "preservar la calidad, la seguridad y la experiencia" que quiere ofrecer. Las devoluciones vinculadas a la edición 2026 están siendo gestionadas íntegramente por los canales correspondientes.

La organización ha trasladado su agradecimiento a todas las empresas, instituciones, proveedores y profesionales que han participado en el desarrollo del proyecto hasta la fecha, así como al público que "ha mostrado su entusiasmo por esta iniciativa desde su anuncio".

Se pone fin hasta 2027 a un evento que se iba a celebrar en el Iberdrola Music y que ha causado tensiones entre el Ayuntamiento de Madrid y el de Getafe, así como críticas por parte de la izquierda.

Concretamente hace unas semanas se reunían en el Senado los portavoces del PSOE en el Ayuntamiento de Madird, Reyes Maroto, y el de Sevilla, Antonio Muñoz, junto a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.

Maroto y Muñoz cargaban contra la "banalización" de la Feria de Sevilla y criticaban que no es "poner cuatro farolillos y beber una jarra de rebujito", al tiempo que señalaban que deberían potenciarse las fiestas de la capital y no "robar" otras tradiciones como entienden que pasó también con la mascletá.

Hernández, por su parte, insistía en los problemas generados para la movilidad y el transporte del Iberdrola Music y reprochaba que las fechas elegidas por Madrilucía eran justo durante las fiestas patronales de su localidad, a pesar de que sí accedieron a moverlas cuando coincidieron con San Isidro.

El 4 de marzo la organización ya trasladaba al Ayuntamiento que reduciría el número de casetas y cortaría la duración del evento. El delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, afirmaba que se daban las condiciones de movilidad y seguridad que garantizaban la celebración en buenas condiciones.

Defendía, además, que los promotores habían ido llevando actuaciones, inversiones, que lo habían ido mejorando, relacionadas especialmetne con la movilidad.