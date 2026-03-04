Madrilucía traslada al Ayuntamiento que reducirá del número de casetas y acortará su duración

Archivo - Madrilucía - IBERDROLA MUSIC - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización de Madrilucía ha trasladado al Ayuntamiento de Madrid que reducirá el número de casetas de 200 a 100 y que acortará su duración a dos semanas.

Así lo ha trasladado el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Consistorio de la capital, Borja Carabante, en una visita al parque Juan Carlos I para comprobar el control de las orugas procesionarias.

Carabante ha sido preguntado por la reunión mantenida este miércoles por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, su homólogo de Sevilla, Antonio Muñoz, y la alcaldesa de Getafe en la que han mostrado su rechazo a la celebración de este evento. Maroto y Muñoz han criticado la banalización de la Feria de Servilla, mientras que Hernández ha centrado sus reproches en las afecciones a la movilidad y el tráfico, así como la coincidencia de fechas con las fiestas patronales de su ciudad.

Madrilucía tendrá lugar entre mayo y junio en el recinto de Iberdrola Music, que se encuentra a cerca de un kilómetro de Getafe Norte y que ha causado en previos eventos como el Mad Cool problemas de ruidos y movilidad en esta zona y en la colonia Marconi de Villaverde.

Frente a ello, Carabante ha afirmado que se dan las condiciones de movilidad y seguridad que "garantizan la celebración en buenas condiciones" en el Iberdrola Music y ha puesto en valor que los promotores "han ido llevando a cabo actuaciones, inversiones que lo van mejorando, actuaciones muy relacionadas especialmente con la movilidad que permite que se pueda celebrar en las mejores condiciones y también de seguridad".

Además, entienden que la reducción de aforo va ha implicar también un descenso de los "eventuales problemas" que pudiera causar la llegada de los asistentes al entorno.

"Me consta en relación a la reducción del aforo que estaban en torno a unas 200 casetas y finalmente va a ser unas 100 casetas. también me consta que han reducido el número de días y van a ser al principio 3-4 fines de semana, finalmente van a ser tan solo 2 fines de semana", ha planteado el delegado.

Ante las críticas de Getafe y sus fiestas patronales, ha indicado que se trata de un evento que se celebra en Madrid y que por ello tienen en cuenta " las condiciones o las afecciones que pudiera tener a los eventos que se producen en la ciudad de Madrid".

"Yo desconozco por lo menos, francamente, los eventos que se pueden producir en Getafe porque, insisto, se celebra en el término municipal de la ciudad de Madrid", ha rematado.

Además, ha preguntado a Sara Hernández por qué "cuando un evento se produce a un lado del M-45 es malo, pero cuando ese mismo evento se produce al otro lado del M-45 y en Getafe es bueno".

"Por ejemplo, con el Música Coca-Cola Experience, que se celebraba en ese recinto, fue a Getafe y ahí no se quejó la alcaldesa. Porque cuando se traslada a apenas unos metros el evento, ya se convierte en un evento positivo para los vecinos de Getafe", ha concluido Borja Carabante.

SANZ TACHA AL PSOE DE "TRISTES"

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha afirmado que desde el Ayuntamiento se trabaja para que la feria Madridlucía, a celebrar en el espacio Iberdrola Music, se pueda celebrar "en las mejores condiciones", lo que le ha llevado a cargar contra una "izquierda triste" y "ceniza".

Para Sanz la reunión del PSOE de Madrid, Getafe y Sevilla es un ejemplo de "la izquierda triste y que todo lo ve mal, que todo lo que se hace en Madrid y es bueno para Madrid lo ve negro". "Le parece mal la Fórmula 1, le parece mal la NFL, le parece mal cualquier gran evento que viene a la ciudad y le parece mal que Madrid esté de moda pero lo siento por ellos, son muy cenizos y no les gusta lo que ven en Madrid, pero a los madrileños sí", ha replicado la portavoz municipal.

El Consistorio madrileño está trabajando ya con los promotores, tanto en lo que tiene que ver con el festival Mad Cool como con Madrilucía "para que pueda ser un grandísimo espectáculo en el caso de Mad Cool o en esa feria Madrilucía y que se desarrolle en las mejores condiciones".