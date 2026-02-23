Maestre asegura que 'Un paso al frente' evidencia una "sacudida" en la izquierda y apremia a construir un "gran bloque"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, durante el acto de refundación del proyecto de las izquierdas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a 21 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado que el acto 'Un paso al frente', celebrado el pasado fin de semana en el Círculo de Bellas Artes, evidencia una "sacudida importante" en el conjunto de la izquierda, y ha llamado a construir primero un "gran bloque" común antes de abordar los liderazgos.

En la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles y preguntada por los periodistas, la portavoz de Más Madrid ha hecho un balance "muy positivo" de los actos celebrados durante la última semana, incluido el de Gabriel Rufián (ERC) y su compañero en la Asamblea regional Emilio Delgado.

A su juicio, en los últimos días se han podido ver "iniciativas, voces, ideas, propuestas y proyectos" que son coincidentes y complementarios, y que trasladan un mensaje común, evitar que llegue al Gobierno "un señor que dice que quiere deportar a ocho millones de migrantes que viven en España".

Maestre ha señalado que las sensaciones y el tono de la semana han sido positivos, pero ha advertido de que "queda mucho por hacer" y que nadie puede caer en la autocomplacencia.

Así, ha abogado por consolidar un "gran bloque" en el que tenga cabida todo aquel que entienda que el adversario principal es el proyecto político que representan el PP y Vox, y que la prioridad debe ser concentrar los esfuerzos en frenar esa alternativa y construir otra distinta.

En relación con el debate sobre el liderazgo y la posibilidad de que Yolanda Díaz encabece ese espacio, Maestre ha insistido en que la prioridad es "poner las reuniones, los proyectos y los programas por delante". Según ha explicado, una vez consolidado ese espacio "fraterno", se procederá a la elección democrática del candidato o candidata.

De este modo, ha defendido que se está actuando de manera distinta a lo que suele criticarse en política, cuando "van primero los nombres, los sillones y los cargos y luego los proyectos". Por ello, ha pedido tiempo para articular una propuesta política sólida antes de abordar la cuestión de las preferencias personales, que según ha señalado, quedarán para el momento en el que haya que "hablar de eso", algo que considera que "todavía no ha llegado".